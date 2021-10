Pakai Teknologi Microbiome, Brand Ini Hadirkan Skincare Khusus Kulit Sensitif

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tinggal di negara beriklim tropis tentunya membuat kulit cenderung sensitif dan sering mengalami iritasi.

Kondisi ini membuat siapapun termasuk kaum perempuan merasa tidak nyaman.

Melihat pentingnya menjaga kesehatan dan kecantikan kulit, PT Paragon Technology melalui brand terbarunya LABORÉ meluncurkan produk skincare khusus perawatan kulit sensitif.

Mengusung tagline 'The 1st Sensitive Skin Expert Designed and Tested for Tropical Skin', LABORÉ menggandeng skin expert di seluruh dunia, untuk menghasilkan rangkaian produk yang dirancang mengandung formulasi yang ramah untuk kulit sensitif di lingkungan yang memiliki iklim tropis.

Dalam momen peluncuran produknya, berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), LABORÉ juga mengadakan webinar edukasi bertajuk 'Skin Microbiome for Sensitive Skin' yang membahas penelitian terbaru mengenai peran mikrobioma kulit untuk kulit sensitif.

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Dr. dr. Windy Keumala, Sp.KK(K)., mengatakan bahwa kulit merupakan rumah bagi berbagai macam mikrobiota, mulai dari bakteri, virus, jamur hingga parasit.

Mikrobiota yang disebut sebagai microbiome ini memiliki peran sebagai pertahanan pertama kulit untuk melawan berbagai faktor eksternal seperti sinar ultraviolet (UV), polusi serta mikroorganisme patogen dan radikal bebas.

"Ketika keseimbangan microbiome kulit terganggu, kulit menjadi lebih sensitif dan dapat menyebabkan iritasi pada kesehatan kulit, seperti timbulnya jerawat, dermatitis atopik, dermatitis perioral, psoriasis, hingga penuaan dini," kata Dr. Windy, dalam webinar yang digelar Minggu (24/10/2021).

Oleh karena itu ia menegaskan, mempertahankan microbiome sangat penting, terlebih bagi mereka yang memiliki kulit sensitif.