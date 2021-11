Tampil Berkilau di Akhir Tahun, Coba Perhiasan Emas yang Lagi Ngetren 2021 Ini yuk!

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai fashion item, perhiasan turut mengalami perubahan tren dari waktu ke waktu. Begitu pun pada tahun 2021, di mana tren perhiasan anyar mulai bermunculan dan merajai pasar.

Beberapa perhiasan yang nge-tren tahun ini di antaranya kalung dengan detail penuh warna, perhiasan dengan aksen mutiara, hingga anting besar yang eye-catching.

Namun, perhiasan emas tetap menjadi primadona di antara semuanya. Terlebih, perhiasan emas merupakan fashion item yang versatile alias dapat dipadupadankan dengan gaya berpakaian apa pun.

Nah, perhiasan emas apa sih yang sebenarnya sedang ramai diminati wanita? Berikut tren perhiasan emas di tahun 2021 yang bisa membuat penampilanmu makin glowing!

Perhiasan emas berwarna

Perhiasan emas dari beragam jenis warna. Sebut saja, emas putih, emas merah muda, emas abu-abu, dan yang lainnya. Dari semua warna tersebut, emas kuning atau yellow gold jadi tren warna yang paling digemari tahun ini.

Coba deh, padupadankan perhiasan emas bernuansa klasik dengan balutan warna dominan yellow gold sebagai bahan anting, cincin, kalung, dan gelang.

Selain itu, nggak ada salahnya memilih emas berwarna kuning untuk dijadikan engagement ring atau cincin kawin lengkap dengan paduan kalung berlian sebagai pemanis.

Anting oversized

Tren selanjutnya adalah anting emas dengan ukuran besar. Anting emas oversized dijamin membuat kamu bergaya dengan lebih dominan dan percaya diri.

Tak hanya itu, dengan mengenakan anting oversized, kamu juga tampil lebih elegan berkat daya pikat dari perhiasan emas tersebut.

Tips berpakaian dengan anting emas besar: kenakan pakaian dengan desain yang simple dan tidak terlalu mencolok dengan warna gelap. Dengan begitu, anting emas yang kamu kenakan akan lebih stand out.

Kalung emas panjang

Menggunakan kalung emas memang nggak pernah salah. Bahkan, kalung berlian kembali diminati tahun ini berkat versatility-nya yang bisa digunakan dalam suasana apa pun. Perhiasan emas yang jadi favorit adalah kalung emas rantai panjang.

Kamu bisa melakukan mix and match saat menggunakan kalung emas. Misalnya, saat ingin tampil elegan, pilihlah kalung emas dengan rantai panjang yang menjuntai dengan pendant yang simpel. Alternatif lainnya, kalung emas dengan pendant ruby juga bisa buat tampilanmu fashionable.

Detail warna rose gold

Rose gold adalah warna yang seksi, unik, dan elegan; favorit para kolektor perhiasan! Tingkat kecocokannya yang super klop dengan fesyen jenis apapun membuat perhiasan emas berwarna rose gold sangat diminati.

Bagi kamu yang menyukai perhiasan dengan sentuhan feminin tetapi tak berlebihan, perhiasan apa pun dengan warna rose gold cocok untuk dikenakan.

