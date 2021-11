Beri Pengalaman Baru, Kohler Hadirkan Mobile Showroom

Kohler Co menghadirkan konsep Mobile Showroom pertamanya di Indonesia dengan debut perdana di Senayan City pada tanggal 6-7 November 2021. Mobile Showroom ini bertujuan untuk menggugah keingintahuan publik terhadap produk-produk unggulan Kohler sekaligus memberikan sentuhan edukatif sebagai pencerminan inovasi, desain, dan kualitas produk yang terdepan dari Kohler dan salah satu dipamerkan bathroom Display With EIR Toilet

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kohler Co menghadirkan konsep Mobile Showroom pertamanya di Senayan City dan menjadi yang pertama di Indonesia. Momen itu berlangsung 6-7 November 2021.

Mobile Showroom ini bertujuan untuk menggugah keingintahuan publik terhadap produk-produk unggulan Kohler sekaligus memberikan sentuhan edukatif sebagai pencerminan inovasi, desain, dan kualitas produk yang terdepan dari Kohler.

Menyusul Senayan City, Kohler Mobile Showroom juga akan hadir di beberapa pusat perbelanjaan serta lokasi-lokasi terkemuka lainnya di Jakarta dan sekitarnya. Jadwal Mobile Showroom selengkapnya adalah sebagai berikut 06 - 07 Nov: Senayan City (Di depan SCTV Tower).

Kemudian 9 - 14 Nov dilakukan di Grand Indonesia (Di bawah Skybridge Area), 16 - 21 Nov di area parkir SCBD Lot 8 kemudian, 23 - 28 Nov: Area parkir Pantjoran PIK, tanggal 30 Nov - 05 Dec: Summarecon Mall Serpong (Area Canopy Unity Outdoor) dan 11 - 15 Dec: Area parkir Fantastico Bintaro.

Adam Quek, General Manager of Kohler Indonesia, Kitchen and Bath mengatakan, seiring dengan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat yang semakin dilonggarkan, publik semakin antusias untuk menyambut era new normal dan mulai melakukan kegiatan rutinnya, seperti pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ataupun untuk berkumpul bersama teman dan keluarga.

"Kohler ingin menjadi bagian dari momen yang sangat optimis ini dan juga membagikan pengalaman produk-produk unggulan kami melalui Mobile Showroom ini sehingga lebih dekat lagi dengan publik dan konsumen kami,” katanya, Sabtu (7/11/2021).

Beberapa produk unggulan yang dihadirkan di Mobile Showroom ini merefleksikan inovasi dan desain terdepan Kohler, sekaligus menampilkan kualitas produk-produk yang dihasilkan.

Pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman produk-produk Kohler seperti Moxie Handshower + Wireless Speaker.

Moxie hadir untuk melengkapi rangkaian produk Smart Home Kohler.