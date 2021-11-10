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Bacaan Surat Al-Hasyr Ayat 1-24 dalam Tulisan Arab, Latin, dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Bacaan surat Al Hasyr ayat 1-24 dalam tulisan Arab, latin, dan terjemahannya. Surat Al Hasyr merupakan surat ke-59 dan juz ke-28 dalam Al Qur'an.

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Berikut bacaan surat Al Hasyr ayat 1-24 dalam tulisan Arab, latin, dan terjemahannya. Selengkapnya dalam artikel ini 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut bacaan surat Al Hasyr ayat 1-24 dalam tulisan Arab, latin, dan terjemahannya.

Surat Al Hasyr merupakan surat ke-59 dan juz ke-28 dalam Al Qur'an.

Surat yang terdiri dari 24 ayat ini memiliki arti "Pengusiran".

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Ilustrasi Al Quran
Ilustrasi Al Quran (Net)

Berikut bacaan surat Al Hasyr, berdasar quran.kemenag.go.id.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - ١

Sabbaḥa lillāhi mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, wa huwal-'azīzul-ḥakīm

Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah; dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَۙ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ - ٢

Huwallażī akhrajallażīna kafarụ min ahlil-kitābi min diyārihim li`awwalil-ḥasyr, mā ẓanantum ay yakhrujụ wa ẓannū annahum māni'atuhum ḥuṣụnuhum minallāhi fa atāhumullāhu min ḥaiṡu lam yaḥtasibụ wa qażafa fī qulụbihimur-ru'ba yukhribụna buyụtahum bi`aidīhim wa aidil-mu`minīna fa'tabirụ yā ulil-abṣār

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Sumber: TribunSolo.com
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Surat Al-Hasyr Ayat 1-24
Surat Al-Hasyr
Al Quran
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