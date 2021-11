Ssstt… Ini 6 Pertanda Si Dia Akan Segera Melamarmu, Siap-siap Ya!

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai wanita, wajar jika kamu mendambakan hubungan cinta berlanjut ke jenjang pernikahan. Apalagi, jika kamu dan si dia sudah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang lama dan telah mengenal dekat satu sama lain.

Eh, tapi bagaimana jika si dia juga memimpikan hal yang sama? Bagaimana kalau diam-diam dia juga sedang mempersiapkan lamaran pernikahan untukmu? Tak ada yang tak mungkin, bukan?

Mendapat kejutan memang menyenangkan, tetapi tidak ada salahnya iseng memeriksa gerak-gerik pasanganmu untuk mengetahui kesiapannya melamarmu dalam waktu dekat.

Berikut adalah 6 pertanda si dia siap menghabiskan sisa hidupnya bersamamu dan akan segera melamarmu!

Si dia bertingkah berbeda

Apakah pasanganmu bertingkah sedikit berbeda dari biasanya? Apakah dia terlihat gugup saat bersamamu? Terkesan menyimpan banyak rahasia? Atau, jadi lebih manja? Jangan khawatir! Bisa jadi itu pertanda dia sedang mempersiapkan sesuatu yang spesial!

Maklum, lamaran adalah momen yang sakral dan istimewa. Bisa jadi si dia memikirkannya terus-terusan karena tak ingin mengecewakanmu. Maka itulah, dia jadi sangat gugup.

Banyak membicarakan tentang masa depan

Pernikahan tentu harus direncanakan matang-matang sejak dini. Melakukan pembicaraan tentang masa depan adalah tanda bahwa dia telah melihat kemungkinan tersebut.

Maka itu, jika si dia kerap mengajakmu berbicara masa depan, terlebih menanyakan preferensi seperti pesta pernikahan apa yang kamu impikan, di mana kamu akan tinggal jika sudah berkeluarga, apakah kamu ingin mempunyai anak, dan sebagainya ,itu pertanda besar bahwa ia ingin serius menikahimu!

Jadi sangat cermat dalam hal keuangan

Momen lamaran tidaklah lengkap tanpa cincin berlian yang mewah dan spesial. Demi mempersiapkan cincin berlian terbaik bagimu serta tetek bengek pernikahan lainnya, si dia bisa saja mulai cermat dalam mengelola keuangan.

Jadi, kalau tiba-tiba si dia jadi lebih irit dan nggak lagi sering mentraktir kamu, jangan mikir yang tidak-tidak ya. Siapa tahu ia sedang mempersiapkan hal yang besar untuk masa depan kalian berdua.

Mengenalkanmu ke keluarganya

Jika kamu sudah diperkenalkan kepada keluarganya, terutama orang tua, selamat! Ini adalah pertanda penting bahwa dia serius. Terlebih lagi, jika dia juga sudah mengenal dan berhubungan baik dengan keluarga dan orang-orang terdekatmu.

Hal di atas adalah sinyal keras bahwa dia sudah siap berkomitmen bersamamu. Atau justru jangan-jangan, dia sudah meminta restu dari orang tuamu tanpa sepengetahuanmu!

Diam-diam mencari tahu ukuran cincin

Wah, pertanda yang satu ini adalah lampu hijau besar! Coba perhatikan, apakah dia pernah membandingkan jarimu dengan jarinya? Atau secara tiba-tiba, dia pernah memeriksa dan mengamati cincinmu? Kalau iya, kemungkinan besar si dia akan melamarmu dalam waktu dekat.

Dia membuat rencana tak terduga

Jika si dia tiba-tiba si dia mengajakmu berkencan di tempat yang mewah dan tidak biasa, atau mengunjungi tempat yang penuh kenangan, siapkan dirimu untuk momen yang takkan pernah terlupakan seumur hidup!

Setiap pasangan memimpikan momen lamarannya sangat indah, romantis, dan bermakna. Menyadari pentingnya setiap momen dalam kehidupan, termasuk juga momen mengungkapkan perasaan, merek perhiasan berlian asli ternama di Indonesia, Frank & co.menghadirkan rangkaian perhiasan eksklusif untuk berbagai momen, mulai dari cincin berlian, liontin berlian asli, gelang, hingga kalung berlian mewah.

Beragam jenis perhiasan berlian dari Frank & co. bisa menjadi pilihan tepat untuk menyatakan isi hatimu di momen-momen penting bersama orang tercinta, sebagai hadiah untuk pasangan, maupun ide hadiah unik lainnya bagi orang terdekat.

Terlebih lagi, Frank & co. kini juga hadir dengan campaign #NyatakanDenganFranknco yang dikemas dengan beragam activity untuk merayakan momen-momen pengungkapan rasa cinta bagi para pasangan.

Sebagai bagian dari campaign #NyatakanDenganFranknCo, terdapat juga short movie series yang terdiri dari tiga film pendek berjudul ‘Asmara’, ‘Harapan’, dan ‘Rindu’. Short movie series ini menyajikan cerita kisah cinta Banyu dan Asmara yang penuh lika-liku.

Poster short movie series #NyatakanDenganFranknCo (Istimewa)

Melalui cerita yang menyentuh, romantis, serta relatable dengan kisah cintamu, kamu akan menyaksikan betapa berharganya setiap momen bersama orang tercinta, dan bahwa perasaan yang besar dari dalam hati pun perlu dinyatakan dengan cara yang besar.

Hal tersebut ditunjukkan dalam short movie series ini ketika Banyu mengungkapkan perasaannya yang begitu besar bagi Asmara dengan memberikan perhiasan berlian mewah yang indah dari Frank & co., yakni Gelang Trilogy (Trilogy Bangles). Seri gelang Trilogy Frank and co merepresentasikan filosofi cinta dalam tiga buah berlian berukuran sama, dimulai dari masa lalu, masa kini hingga masa mendatang.

Gelang Trilogy (Trilogy Bangle) - Frank & co. (Istimewa)

Salah satu momen berharga lainnya ada pada episode 2 yang berjudul ‘Harapan’. Pada episode tersebut, hubungan Asmara dan Banyu sempat merenggang. Namun, Asmara sadar bahwa Banyu adalah pria yang tepat untuk mendampingi sisa hidupnya. Mereka pun bermaafan. Kemudian, secara mengejutkan, Banyu melamar asmara dengan memberinya perhiasan berlian, yakni cincin Alegria dari Frank & co..

Sebagaimana Banyu, kamu pun dapat menyatakan segala isi hati untuk orang tercinta dengan Frank & co..

Cincin berlian Alegria Frank & co. - Frank & co. (Istimewa)

Lalu jangan lewatkan episode pamungkas, ‘Rindu’ yang akan menutup perjalanan cinta Asmara dan Banyu, serta bagaimana kalung berlian mewah, yakni kalung Peony dari Frank & co.berperan penting dalam hubungan mereka.

Kalung berlian Peony dari Frank & co. - Frank & co. (Istimewa)

Episode 1 dari short movie series #NyatakanDenganFranknCo, ‘Asmara’, telah dirilis pada 15 Oktober 2021. Episode 2 ‘Harapan’ dirilis pada 30 Oktober, dan episode 3 yang berjudul ‘Rindu’ akan dirilis pada 15 November mendatang.

#NyatakanDenganFranknCo dikemas dengan berbagai activity untuk merayakan setiap momen dalam kehidupan sekaligus menyatakan rasa. Lewat kampanye tersebut, selain short movie ada juga lagu yang dibawakan oleh Rendy Pandugo, https://www.youtube.com/watch?v=chhoX-Eq6o0

Bagi kamu yang penasaran dengan kisah lengkap pasangan Banyu dan Asmara, short movie series ini bisa kamu tonton lewat kanal YouTube Frank & co. Tonton juga Episode 2 #NyatakanDenganFranknCo