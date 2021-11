Tips Mix and Max Perhiasan Emas dengan Busana Hijab Agar Tetap Tampil Menarik

Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Emas selalu merupakan satu logam mulia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Selain digunakan sebagai investasi, emas juga digunakan sebagai perhiasan.

Namun perlu penempatan yang tepat agar emas dapat terlihat elegan dan menarik. Selain itu diperhitungkan juga dengan busana yang dikenakan.

Hal in diungkapkan oleh Penata gaya dan desainer, Caren Delano. Penggunaan emas biasanya tidak mengenal waktu.

Bahkan dirinya menggunakan perhiasan tersebut hampir sepanjang hari.

Saat menggunakan kaos saja misalnya, Caren menyemarakkan penampilan dengan menggunakan emas.

Misalnya bisa mengunakan kalung dengan konsep layer.

Bahkan saat pakaian formal, ia pun menambahkan pin emas pada jasnya.

Namun ada beberapa hal yang ditekankan saat menggunakan emas.

Pertama, jika corak baju yang dikenakan cukup ramai, maka gunakan emas yang desainnya sederhana.

Namun kalau busana yang digunakan polos, maka boleh menggunakan perhiasan mempunyai desain beragam.

Kedua, khsusus untuk para pengguna hijab bisa memilih kalung yang cukup panjang sehingga bisa ditata di luar hijab.

"Lalu juga ada beberapa pin yang bisa dipakai sebagai peniti hijab. Bisa sebelah kanan atau kiri,"ungkapnya pada Virtual Gold Fest We The Gold by USB Gold, Kamis (25/11/2021).

Selain itu dapat juga penambahan aksen seperti gelang dan cincin emas. Lalu sama seperti tips yang pertama, jika mengenakan dress hijab yang banyak motif, maka gunakan perhiasan emas lebih manis dan cantik.

"Jangan terlalu laugh. Kalau baju modis gelap, itu bisa ditunjukkan lagi. Kalung, layer misalnya. Ini salah satu konsep styling saya suka. Tidak hanya satu kalung bisa ditunjukkan di sana," pungkasnya.