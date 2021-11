Surat Al Ma'idah Ayat 101-120 dalam Tulisan Arab dan Latin Lengkap dengan Terjemahannya

Paud IT Al Hasanah Bengkulu

TRIBUNNEWS.COM - Simak bacaan surat Al Maidah Ayat 101-120 dalam tulisan Arab dan latin di dalam artikel ini.

Selain tulisan arab dan latin surat Al Ma'idah, dilengkapi juga dengan terjemahan dari masing-masing ayat.

Surat ini merupakan surah ke-5 dalam Al Quran dan terdiri dari 120 ayat.

Kemudian, Surat Al Ma'idah tergolong surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah.

Surat Al Ma'idah Ayat 101-120

Berikut Surat Al Ma'idah Ayat 101-120 yang dikutip dari quran.kemenag.go.id:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚوَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗعَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗوَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ - ١٠١

yā ayyuhallażīna āmanụ lā tas`alụ 'an asy-yā`a in tubda lakum tasu`kum, wa in tas`alụ 'an-hā ḥīna yunazzalul-qur`ānu tubda lakum, 'afallāhu 'an-hā, wallāhu gafụrun ḥalīm

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.



قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ - ١٠٢

qad sa`alahā qaumum ming qablikum ṡumma aṣbaḥụ bihā kāfirīn