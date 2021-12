6 Cara Kasih Surprise Kado Perhiasan ke Pasangan, Dijamin Bikin Dia Kaget Banget!

TRIBUNNEWS.COM - Setiap wanita pasti sangat senang dan merasa spesial kalau dihadiahkan perhiasan, apalagi perhiasan emas dan perhiasan berlian. Nah, mumpung menjelang akhir tahun, banyak momen spesial di mana kamu bisa kasih si dia kado perhiasan.

Supaya momen menghadiahkan perhiasan untuk si dia jadi makin istimewa, kamu bisa, lho, menambah elemen surprise saat memberikan hadiah tersebut!

Ada segambreng cara anti-mainstream untuk menghadiahkan perhiasan buat pasangan. Dijamin, si dia bakal terkejut karena nggak menyangka kamu sudah mempersiapkan hadiah perhiasan yang cantik untuknya.

Yuk, contek cara-cara memberi hadiah perhiasan wanita yang unik di bawah ini!

Taruh perhiasan di tempat ‘biasa aja’

Menyembunyikan kado perhiasan di tempat yang ‘biasa’ bisa jadi salah satu ide yang justru tidak terduga (pexels.com)

Kadang-kadang, kehadiran hadiah spesial di tempat yang ‘biasa’ malah sulit ditebak oleh si penerima kado. Misalnya di bawah bantal, meja rias, meja kerja, rak sepatu, atau pot bunga.

Coba deh tinggalkan kado perhiasan di spot yang biasa jadi tempat si dia berkegiatan sehari-hari.

Bayangkan, saat dia sedang melakukan rutinitas sehari-hari dan tiba-tiba menemukan sekotak perhiasan berlian, pasti dia terkejut dan happy banget! Jangan lupa, pastikan tempatnya aman dan gampang ditemukan ya.

Pakai ‘kurir’ rahasia

Kalau kamu punya seseorang yang bisa dipercaya untuk dititipi hadiah, minta tolong ke mereka untuk jadi ‘kurir’ yang menyampaikan hadiah perhiasan yang sudah disiapkan.

Cara ini emang unik banget, sebab si penerima kado nggak bakal menduga kalau kamu bakal memberikan hadiah melalui orang ketiga, bahkan orang yang dia nggak kenal.

Biar lebih cute, kamu bisa memilih anak-anak atau hewan peliharaan sebagai kurir hadiahnya.

Main treasure hunt

Permainan berburu harta karun bisa jadi cara unik lain saat memberikan hadiah perhiasan (Pexels.com)

Kalau si dia adalah tipe petualang, permainan treasure hunt alias berburu harta karun bisa jadi pilihan yang fun.

Sembunyikan hadiah perhiasan berlian terbaru di tempat yang sulit ditebak. Jangan lupa, siapkan clue seperti peta atau teka-teki untuk membimbing si dia ke TKP.

Memang agak effort sih. Eits, tapi kebahagiaan menemukan “harta karun” sekaligus membuka kotak berisi perhiasan berlian yang cantik pasti rasanya dobel. Berani taruhan, si dia nggak akan bisa lupa momen itu!

Bungkus kado yang nyeleneh

Memberi kado dengan bungkus cantik, mewah, dan elegan? Gampang ketebak, ah! Nah, untuk menambah kejutan pada kado perhiasan berlian ataupun perhiasan emas asli, kamu bisa sedikit ‘jahil’ dalam hal pembungkusan kado.

Pakai sesuatu yang aneh dan nyeleneh buat bungkus kado perhiasan, misalnya bekas kotak sereal, potongan halaman komik, gulungan kertas toilet, bungkus camilan, atau kotak handphone. Nggak hanya bakal meleleh karena perhiasan darimu, dia juga pasti terpingkal sama ide gilamu!

Sajikan bareng makanan

Cara unik lain untuk memberikan hadiah perhiasan: sajikan dengan makanan. (pexels.com)

Ingin nyontek adegan tokoh film yang menyembunyikan hadiah cincin berlian di dalam hidangan saat dinner bareng ceweknya? Why not!

Rencanakan dinner romantis bareng si doi, hubungi restorannya terlebih dahulu dan minta bantuan untuk menyajikan hidangan bersama hadiahmu.

Biar makin berkesan, berikan hadiah kejutan itu saat hidangan penutup. Di dalam sampanye atau cocktail juga keren tuh, biar ala-ala film romantis Hollywood.

Kado dalam kado

Kalau satu hadiah aja udah bikin klepek-klepek, apalagi dua? Beli satu hadiah lain yang sederhana untuk menyembunyikan hadiah perhiasan yang sudah kamu siapkan, misalnya boneka, tas, pakaian, kotak coklat, ataupun buket bunga.

Saat dia membuka hadiahnya, dia nggak akan berekspektasi bakal ada hadiah lain di dalam. Ketika dia membuka lebih jauh dan menemukan perhiasan wanita, itu bakal jadi kejutan yang nggak terduga!

Itu dia 6 cara unik kasih surprise kado perhiasan buat si dia.

Tapi, yang paling penting, supaya hadiah perhiasan darimu nggak terlupakan seumur hidup, tentu kamu wajib pilih perhiasan berlian yang tepat dan penuh makna.

