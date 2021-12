Ternyata, Ini Makna Memberi Gelang Berlian buat Seseorang!

TRIBUNNEWS.COM - Setiap perhiasan berlian yang diberikan sebagai hadiah untuk seseorang ternyata memiliki makna tersendiri, termasuk gelang berlian, lho! Sama seperti cincin berlian dan kalung berlian, gelang berlian memang menjadi jenis perhiasan berlian yang populer dijadikan hadiah unik kepada seseorang.

Nah, tak hanya menjadi sebuah hadiah yang berharga, ternyata memberikan hadiah berupa gelang berlian juga memiliki makna tersendiri tergantung kepada siapa gelang berlian tersebut diberikan.

Jadi, jika kamu berencana untuk memberikan gelang berlian sebagai hadiah untuk seseorang, yuk simak makna yang tersimpan dibalik hadiah pemberianmu yang sudah dirangkum dari berbagai sumber!

1) Untuk gebetan

Siapa nih yang sedang di masa pendekatan alias PDKT sama gebetan? Nah, memberikan hadiah berupa gelang berlian bisa menjadi pilihan yang tepat, apalagi jika kamu berniat untuk menyatakan perasaanmu dan mulai menjalin hubungan asmara dengannya.

Gelang menjadi perhiasan berlian yang pas untuk menunjukkan rasa sayang dan tidak berlebihan. Apalagi, gelang biasanya juga memiliki makna yang melambangkan kecocokan serta kenyamanan antara kamu dengan si doi.

2) Untuk kekasih

Jika kamu masih terasa canggung untuk memberikan cincin berlian sebagai hadiah untuk pacar, gelang adalah alternatif yang tepat.

Menjadi salah satu hadiah untuk pacar yang romantis, gelang berlian yang diberikan untuk sang pujaan hati ternyata identik dengan lambang ikatan cinta.

Sama seperti cincin berlian, gelang berlian yang kamu berikan pun bisa menjadi lambang bahwa si dia sudah ada yang memiliki, yaitu kamu.

Selain menjadi fashion item yang melengkapi penampilan kekasihmu, gelang mitosnya juga menjadi hadiah yang bikin langgeng hubungan, lho! Terlebih, berlian yang tersemat pada gelang sebagai hadiah untuk pacar kamu juga memiliki simbol kekuatan, kesetiaan, kemurnian, dan keseimbangan.

3) Untuk sahabat

Gelang dan persahabatan sepertinya sudah menjadi hal yang saling berhubungan. Gelang merupakan salah satu simbol persahabatan yang sangat populer.

Jika biasanya kamu memilih gelang sederhana yang terbuat dari tali, gelang berlian bisa menjadi opsi lain untuk kamu jadikan kado untuk sahabat perempuan.

Pilihan gelang berlian dari Beads Collection Frank & co. (ISTIMEWA)

Selain bisa couple-an, gelang berlian yang diberikan kepada sahabat juga memiliki makna kedekatan, kesamaan atau kecocokan antara kamu dan sahabat dalam banyak hal. Sahabatmu tentu akan senang, bukan?

4) Untuk calon pasangan hidup

Sebagai mahar pernikahan, satu set perhiasan berlian termasuk gelang berlian kerap menjadi pilihan. Nah, memberikan gelang berlian sebagai mahar pernikahan untuk calon pasangan hidup memiliki makna bahwa kamu mengharapkan akan hubungan serius yang penuh keterbukaan tanpa adanya lagi rahasia satu sama lain.

Ilustrasi memberikan hadiah gelang berlian sebagai mahar pernikahan. (ISTIMEWA)

Selain itu, gelang berlian yang kamu berikan untuk calon pasangan hidupmu juga membawa simbol dan harapan akan keberuntungan dan juga kemakmuran dari pernikahanmu.

Terlebih, emas dan berlian pada gelang juga dipercaya sebagai simbol keabadian yang tidak akan lekang oleh waktu.

Nah, spesial untuk membantumu memberikan hadiah gelang berlian yang tepat, di bulan Desember ini Frank & co. meluncurkan koleksi Beads Collection yang terdiri dari 7 gelang berlian dan 5 varian cincin berlian yang menggunakan berlian berpotongan round, baguette, taper, dan princess.

5 Desain Cincin Berlian dari Beads Collection Frank & co. (ISTIMEWA)

Koleksi perhiasan berlian Beads Collection dari #FranknCo ini terinspirasi dari ide akan sesuatu yang baru, yang dapat membuat orang bergembira. Terlebih, koleksi ini juga memiliki kesan mewah, stylish, fun, dan modern, namun tetap simple untuk dikenakan sehari-hari.

Ditambah lagi, koleksi perhiasan berlian yang satu ini juga memiliki desain unik dan menarik yang tampak seperti gabungan manik-manik yang disusun berderet. Soal kualitas pun juga tidak perlu diragukan karena menggunakan emas 18K dengan rose gold, dan berlian berkualitas khas Frank & co. pada tingkat warna F dan tingkat kejernihan VVS.

Nah, selain sebagai hadiah untuk menyatakan rasa cinta bagi yang terkasih, koleksi perhiasan berlian yang diluncurkan dalam momen gifting season di bulan Desember ini juga bisa menjadi alternatif self reward akan pencapaianmu di sepanjang tahun 2021 ini.

Apalagi, khusus untuk merayakan akhir tahun, di bulan Desember ini Frank & co. mengadakan promo Gift with Purchase yaitu gratis satu buah liontin berlian untuk pembelian perhiasan berlian Frank & co. sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi situs resmi Frank & co. dan follow instagram @franknco_id.

Jadi gimana, penawaran menarik ini, tentu sangat sayang jika dilewatkan bukan? Yuk, berikan gelang berlian sebagai hadiah bermakna untuk orang-orang yang spesial dalam hidupmu!

Penulis: Nurfina Fitri Melina | Editor: Firda Fitri Yanda