Gelaran Jakcloth Akhir Tahun Ditutup dengan Flash Sale Serba Rp12 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Akhir tahun menjadi ajang yang dinantikan setelah hari raya Idulfitri bagi pelaku usaha fashion, khususnya fashion lokal industri untuk menghabiskan stok di tahun ini, karena biasanya di tahun berikut trend fashion akan ada perubahan.

Hal ini tentunya tidak begitu saja di lewatkan mengingat akhir tahun juga sebagai momentum, Jakcloth dalam hal ini selaku penggagas komunitas clothing brand local bergandengan dengan Tokopedia menggelar Jakcloth Year End Sale, di platform online pada tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 2021.

Meski sudah mulai menggelar event offline, namun tidak seluruh kota di sambangi, hanya beberapa kota saja. Hal ini seperti di utarakan oleh Brand Manager, Perdana Kusuma berikut, “Kami tetap berkomitmen menggelar event online bersama perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia, agar seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan kemeriahan sale-sale dari brand-brand clothing local, karena event ofline kami hanya ada di beberapa kota saja. Tokopedia adalah solusi bagi mereka yang ingin berbelanja di Jakcloth bahkan dari luar kota.”

Senior Lead Fashion Tokopedia, Aldhy Darmayo, menyampaikan, "Kolaborasi antara Tokopedia dengan JakCloth, berangkat dari komitmen bersama untuk mendukung sebanyak-banyaknya UMKM lokal, terutama dari industri fesyen, untuk terus mendapatkan panggung digital seluas-luasnya di tengah pandemi. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung produk UMKM lokal menjadi pilihan utama supaya kita bisa #BangkitBersama memulihkan perekonomian Indonesia."

Ada 250 merek fashion lokal yang tergabung dalam event online ini, di antaranya 17 seven, Heyho, Leaf, Double K, Fairgoods, Freedom, Kremlin, CHD, Animous, Brodo, Bobbie Jeans, Roughneck, Maxius, Mave, Yesterday, Tresawinkel dan masih banyak lagi.

Event online ini menyediakan banyak keistimewaan, di antaranya sale akhir tahun dengan sale up to 90%, ada juga flash sale serba 12 ribu yang amat diminati, flash sale akan digelar 2 kali dalam satu hari, serta ribuan cash back. Pengunjung event online di Tokopedia ini bisa berbelanja sepuasnya dengan bebas ongkir, dan juga tersedia fitur COD atau Cash On Delivery atau bayar di rumah ketika barangnya sudah sampai.(*)