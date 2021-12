Tribunnews.com/Vincentius Jyestha

Meeri Christian, fashion designer asal Yogyakarta, saat menampilkan 4 busana gaun pengantin bertema 'Light in the Darkness', dalam acara AIRA Fashion and The Spot 2021, yang digelar di Main Atrium Hartono Mall, Yogyakarta, Minggu (5/12/2021).Busana Pengantin Bertema Light in the Darkness Meeri Christian Hidupkan Kegelapan di Tengah Pandemi