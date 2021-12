Ria Anjelina: Dunia Tekstil Dan Fashion Di Indonesia Terus Berkembang Dari Tahun Ke Tahun

Ria Anjelina (tengah) di Virtual Conference Aqillah by Ria, Kamis siang (9/12/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bukittinggi, Sumatera Barat dengan ragam budaya dan alamnya tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak orang, karena itulah, Ria Anjelina memanfaatkan kearifan lokal tempat kelahirannya tersebut menjadikan inspirasinya untuk menciptakan modest fashion bagi wanita agar tampil menawan dan nyaman.

Setelah berkecimpung selama 22 tahun di dunia tekstil, Ria Anjelnia melihat dunia tekstil dan fashion di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun, baik dari sisi kualitas dan

juga teknologi.

Dijelaskan Ria, sosok di balik Aqillah by Ria yang akrab disapa Uni Ria ini,

"Lahirnya Aqillah by Ria ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pasar di Indonesia terutama pada modest fashion," ungkap Ria Anjelina di Virtual Conference Aqillah by Ria, Kamis siang (9/12/2021).

Pengalaman puluhan tahun menjadikan Ria Anjelina memiliki pemahaman mendalam

tentang kualitas bahan terbaik untuk dapat menghadirkan rasa nyaman yang didukung

dengan sentuhan spesial dari tiap-tiap desainnya, begitu tagline yang terus dibawa

oleh Aqillah by Ria, yaitu Every Touch is Special.

Ragam produk mulai dari scarf, atasan tunik, kemeja, bawahan, dress, gamis, outer, set outfit, hingga mukena yang disediakan oleh Aqillah by Ria dihadirkan secara spesial untuk menciptakan rasa nyaman dan istimewa kepada setiap pelanggan yang membeli dan mengenakannya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Tania Inggita, seorang modest fashion enthusiast

yang hadir di acara virtual conference Aqillah by Ria pada hari Kamis, 9 Desember

2021,

“Modest fashion itu dinamis dan selalu berkembang. Aqillah by Ria ini merupakan modest fashion brand yang dinamis dan berkembang, namun tetap dengan sentuhan-sentuhan spesialnya dalam menghadirkan kenyamanan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk beraktivitas sehari-hari,” papar Tania.

Hadir pertama kali di tahun 2020 dengan nama Aqillah Scarf, hari ini Aqillah Scarf mengumumkan kehadirannya sebagai Aqillah by Ria, sebuah merek modest fashion asal Bukittinggi yang membawa semangat ketangguhan seorang wanita untuk terus menggapai cita-cita dan menginspirasi wanita Indonesia.