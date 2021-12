Sukses di Gelaran Perdana, MGA University Championship Lanjut ke Musim Kedua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sukses menggelar MSI Gaming Arena (MGA) University Championship Season 1, ajang kompetisi esport untuk mahasiswa ini lanjut ke musim kedua.

Rencananya One Up Organizer melalui One Up Campus Tour bersama dengan MSI kembali menggelar MGA University Championship Season 2 pada Januari 2022 mendatang.

Game Valorant kembali dipilih untuk dikompetisikan dalam ajang MGA University Championship Season 2.

“Tim-tim terbaik dari berbagai universitas di Indonesia akan bersaing memperebutkan gelar di turnamen Valorant ini,” kata Michael Liang, selaku Country Manager MSI Indonesia kepada awak media, Jumat (17/12/2021).

"Pada season kedua ini, kami tentu semakin optimis bahwa MGA University Championship akan semakin berkembang dan bahkan bisa menggapai lebih banyak lagi talenta-talenta dari tingkat universitas untuk masuk dalam ekosistem game Valorant,” ujar VP of Business Development One Up Organizer, Edwin.

Pada musim baru ini, bersamaan dengan MGA University Championship, untuk pertama kalinya, para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat mencicipi turnamen professional Valorant dan menunjukkan bakat serta kemampuan mereka dengan berpartisipasi dalam MGA Senior High School (SHS) Ultimate Battle.

"Kami juga melihat potensi yang besar dari para penggemar Valorant yang masih berada di Sekolah Menengah Atas," jelas Edwin.

Dalam turnamen Valorant tingkat Sekolah Menengah Atas tersebut, tim-tim memperebutkan total hadiah senilai Rp 10 juta, dengan hadiah utama untuk juara pertama senilai Rp5 juta, hadiah Rp2,5 juta untuk juara kedua, sementara untuk juara ketiga dan keempat akan mendapatkan hadiah Rp1,5 juta dan Rp1 juta.

Berbeda dengan season sebelumnya, pada MGA University Championship Season 2, MSI juga akan memberikan hadiah tambahan berupa MSI Optix G241 untuk kategori The Best MVP, yang ditentukan dari skor K/D/A tertinggi, serta MSI Keyboard Vigor GK30 untuk kategori the Most Favorite Player melalui voting penonton.