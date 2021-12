10 Ucapan Hari Ibu pada 22 Desember dalam Bahasa Inggris, Cocok untuk Dibagikan di Sosial Media

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Pada tahun ini Hari Ibu jatuh pada Rabu (22/12/2021).

Dikutip dari laman KemenPPPA, awal mula adanya peringatan Hari Ibu berasal dari kongres perempuan yang dilaksanakan selama tiga hari.

Kongres dilaksanakan pada 22 Desember sampai 25 Desember 1928.

Kongres tersebut digelar bertujuan untuk menyamakan pandangan mengubah nasib perempuan di Tanah Air.

Selain itu, juga terdapat beberapa isu yang dibicarakan dalam pertemuan bersejarah yang dihadiri 600 orang dari 30 organisasi.

Berawal dari situlah, persatuan dari beberapa organisasi wanita ini semakin kuat dan akhirnya tergabung dalam organisasi yang lebih besar, yakni Perikatan Perkoempolan Isteri Indonesia (PPII).

Sampai akhirnya, ketika Kongres ketiga, perkumpulan ini mematangkan dan menyuarakan mengenai pentingnya perempuan dan menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu.

Berikut kumpulan Selamat Hari Ibu dalam Bahasa Inggris beserta artinya dikutip dari englishcoo.com:

Berikut rangkuman ucapan selamat Hari Ibu bergambar bahasa Indonesia dan Inggris (https://www.freepik.com/)

1. Having a mother like you is what I am grateful for. You always support and tell me that I can be my self. I don’t have to change for anyone. That’s the most valuable gift. Thanks, Mom.