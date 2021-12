Selamat Hari Ibu! Ini Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Ibu dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Hari ini, Rabu 22 Desember 2021 diperingati sebagai Hari Ibu.

Peringatan Hari Ibu menjadi momen untuk kita mengungkapan rasa sayang dan terima kasih kepadanya.

Ucapan darimu dapat membuat harinya lebih istimewa.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Ibu, dirangkum Tribunnews.com dari parade.com dan thepioneerwoman.com:

1. I’m glad that you’re my mother because I’m not sure anyone else could have put up with me this long! Love you, Mom.

Saya senang bahwa Anda adalah ibu saya karena saya tidak yakin ada orang lain yang bisa bertahan dengan saya selama ini! Aku sayang kamu ibu.

2. I feel so lucky to have you as my mom. Thanks for always believing in me and doing so much for me each day. Have a great Mother’s Day.

Saya merasa sangat beruntung memiliki Anda sebagai ibu saya. Terima kasih karena selalu percaya pada saya dan melakukan banyak hal untuk saya setiap hari. Selamat Hari Ibu.

3. Mom, thank you for being my anchor in this stormy sea of life. I love you and don’t know where I’d be without you. Have a great day today.