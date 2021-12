Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Cocok Dibagikan di Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru dalam artikel ini.

Mengirimkan ucapan menjadi salah satu cara untuk berbagi kebahagiaan di momen Natal dengan orang sekitar.

Rayakan Natal dengan membagikan ucapan dan ungkapan kasih sayang untuk orang-orang terdekat.

Kamu juga bisa mengirimkan ucapan di media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram hingga Twitter.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, telah dirangkum Tribunnews.com dari CountryLiving dan Homemade Gifts Made Easy:

1. Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity this Christmas and in the coming New Year.

Semoga Anda dan keluarga Anda sehat, bahagia, damai dan sejahtera di Natal ini dan di Tahun Baru mendatang.

2. I hope your Christmas is filled with joy this year.

Saya harap Natal Anda dipenuhi dengan sukacita tahun ini.

3. Merry Christmas and Happy New Year!