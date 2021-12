Kembalikan Kesegaran Kulit Seperti Sediakala bersama Re.Set the Skin

Rangkaian produk perawatan kulit wajah dari Re.Set the Skin.

Re.Set the Skin

TRIBUNNEWS.COM – Dalam beraktivitas sehari-hari, paparan polusi dan sinar matahari kerap menimbulkan masalah kulit, seperti kulit tampak kusam, noda hitam, hingga penuaan dini.

Untuk mengatasi masalah kulit karena rutinitas sehari-hari dan mengembalikan kulit sehat, Anda dapat mencoba produk perawatan kulit Re.Set the Skin.

Tak hanya menyegarkan kembali kulit yang lelah, Re.Set the Skin juga dapat membantu melindungi, memperbaiki, serta mengembalikan kesehatan, kecerahan, dan kekuatan kulit seperti sediakala.

Hadir dengan rangkaian produk skincare, Re.Set the Skin berfokus pada formulasi produk yang sederhana, namun juga mengoptimalkan kinerja kandungan utama dalam suatu produk serta meminimalisasi kemungkinan iritasi pada kulit.

Selain mengutamakan efektivitas, formulasi yang minimalis ini juga diharapkan dapat memudahkan Anda menemukan produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit.

Dalam misinya mengembalikan kondisi kulit sehat, formulasi produk Re.Set the Skin juga memprioritaskan keamanan dan kenyamanan kulit dengan tanpa menggunakan kandungan seperti simple alcohol, bahan pewangi buatan, serta essential oil.

Ragam produk Re.Set the Skin untuk kebutuhan kulit Anda

Pertama, proses eksfoliasi secara rutin adalah kunci menjaga kulit tetap segar dan bersih setelah seharian terpapar polusi dan kotoran. Untuk itu, hadir produk exfoliating toner Re.Set the Skin 2% BHA Pore-refining Exfoliant yang berfungsi membersihkan sel-sel kulit mati.

Dengan kandungan utama 2% BHA, eksfoliasi akan bekerja mengangkat sel kulit mati dari dalam pori-pori dan membantu mengatasi komedo serta jerawat. Hasilnya, tekstur kulit lebih halus, bersih, dan bebas kusam.

Produk kedua adalah serum pencerah Re.Set the Skin 10% Niacinamide + 2% Alpha Arbutin Brightening Serum yang berfungsi mengembalikan kompleksi kulit yang sehat dan cerah setelah seharian terpapar polusi dan sinar matahari.

Dengan kandungan Niacinamide dan Alpha Arbutin, serum ini membantu mencerahkan kulit yang kusam, memudarkan noda-noda hitam dan bekas jerawat, serta memberikan manfaat antioksidan untuk lindungi kulit dari polusi dan radikal bebas.

Tak ketinggalan, untuk mencegah penuaan dini, tersedia serum anti-aging Re.Set the Skin 1% Actosome Retinol Serum yang menghadirkan kandungan utama Actosome Retinol dengan efektivitas lebih tinggi untuk menjawab masalah kulit, tetapi dengan risiko kulit kering dan iritasi yang lebih rendah dibanding Retinol biasa.

Re.Set the Skin 1% Actosome Retinol Serum membantu mendorong produksi kolagen untuk mengembalikan elastisitas kulit dan membuat proses pergantian sel kulit menjadi lebih cepat. Tak hanya itu, serum ini juga membantu menyamarkan keriput dan garis halus hingga mencerahkan kulit kusam.

Untuk perawatan anti-aging lebih intensif, ada varian Re.Set the Skin 2% Actosome Retinol Skin-restoring Serum, dengan konsentrasi kandungan Actosome Retinol yang lebih tinggi, untuk kulit yang sudah memiliki toleransi tinggi dan membutuhkan perawatan anti-aging yang lebih kuat.

Jangan khawatir soal keamanan produk perawatan kulit ini, sebab Re.Set the Skin sudah memiliki sertifikasi dari BPOM.

Tak sabar ingin kembali merasakan kulit yang sehat seperti sediakala? Rangkaian produk skincare Re.Set the Skin akan segera dirilis pada 2 Februari 2022, eksklusif di Shopee Official Store Re.Set the Skin.

Yuk, klik link berikut ini untuk dapatkan produk Re.Set the Skin dengan formulasi terbaik dan sesuai dengan kebutuhan kulit Anda!