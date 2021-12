SELAMAT Natal! Ini Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal 2021 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, Sabtu (25/12/2021), umat Kristiani merayakan Hari Natal.

Dalam perayaan Natal ini, biasanya kita sering mengirimkan berbagai ucapan selamat Natal kepada keluarga, teman, kerabat, hingga pasangan.

Tak hanya itu, ucapan selamat Natal juga kita kirimkan ke media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, hingga WhatsApp.

Maka dari itu, Tribunnews.com telah mengumpulkan ucapan selamat Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Berikut, Tribunnnews.com rangkum dari CountryLiving dan Good House Keeping kumpulan ucapan Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia:

1. May the spirit of the season bring you closer to those whom you cherish so much. May this be a year of celebrations for everyone, Merry Christmas to all.

Semoga semangat Natal kali ini membawamu lebih dekat dengan orang-orang yang sangat dihargai. Semoga tahun ini menjadi tahun perayaan untuk semua orang, Selamat Natal untuk semua.

2. During this special day, what really matters in not how many presents are under the Christmas tree, but that you are surrounded by the love of family and friends. Merry Christmas!

Selama hari istimewa ini, yang terpenting bukanlah berapa banyak hadiah yang ada di bawah pohon Natal, tetapi kamu dikelilingi oleh cinta keluarga dan teman. Selamat Natal!

3. May this Christmas turns out to be better than you ever expected. Merry Christmas to you. Go out and spread the joy!