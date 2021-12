Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Sebentar lagi kita akan menyambut malam pergantian tahun 2021 menuju tahun 2022.

Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan dalam menyambut Tahun Baru 2022, seperti mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru kepada keluarga, sahabat, dan pacar.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru dalam bahasa Inggris dan Indonesia untuk keluarga, pacar, dan sahabat yang dikutip dari EnglishCoo:

Ucapan Selamat Tahun Baru untuk Keluarga

1. Happy New Year to an amazing family. May this New Year bring golden memories in our family to cherish forever!

Selamat Tahun Baru untuk keluarga menakjubkan. Semoga Tahun Baru ini membawa kenangan berharga di keluarga kita untuk diingat selamanya!

2. Remember all the good memories we have shared, they are all beautiful. I know that our life will be so full of wonders in the coming year. I am so happy to be a part of this family. Happy New Year to all of U!

Ingat semua kenangan baik yang kita bagikan, semuanya indah. Aku tahu bahwa hidup kita akan penuh keajaiban di tahun mendatang. Aku sangat senang menjadi bagian dari keluarga ini. Selamat Tahun Baru untuk kalian semua!

3. It doesn’t matter how far I am from U guys, I’ll always be missing U, and especially now, because it’s the New Year’s Eve. Happy New Year!

Tidak peduli seberapa jauh diriku dari kalian, aku akan selalu merindukan kalian, terutama sekarang, karena ini adalah Malam Tahun Baru. Selamat Merayakan Tahun Baru!