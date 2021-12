20 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Tahun baru 2022 segera tiba.

Masyarakat dunia akan merayakan pergantian tahun baru 2022.

Malam pergantian tahun akan disemarakkan oleh ucapan selamat tahun baru 2022.

Ucapan tersebut bisa berupa ungkapan sukacita maupun harapan.

Kamu bisa mengirimkan ucapan selamat tahun baru 2022 kepada teman, keluarga, atau dibagikan sebagai status di media sosial.

Berikut 20 ucapan selamat tahun baru 2022, lengkap dalam bahasa Inggris dan Indonesia dikutip dari englishcoo.com:

1. Let us celebrate this exciting, colorful, grand, magical New Year 2022 with a great big smile.

Mari kita rayakan Tahun Baru 2022 yang mengasyikkan, penuh warna, agung, dan ajaib ini dengan senyum lebar.

2. Wishing you a year full of happiness and prosperity. May this year give you the opportunity to follow your dreams, love like there is no tomorrow and smile unconditionally. Happy New Year 2022!

Semoga tahunmu penuh kebahagiaan dan kemakmuran. Semoga tahun ini memberimu kesempatan untuk mengikuti impian dan cinta, seperti tidak ada hari esok dan senyum tanpa syarat. Selamat Tahun Baru 2022!