Koleksi Scraf Ini Bisa Jadi Pengobat Rindu Kota Mode Paris 

TRIBUNNEWS.COM - Paris dikenal sebagai kota mode dunia. Tak heran, Paris dianggap sebagai salah satu dari empat kota mode dunia karena sejarahnya sebagai pusat seni dan mode.

Di kota ini juga menjadi kediaman bagi berbagai rumah mode terkemuka dan bergengsi yang kerap dikunjungi.

Nah, jika kamu pengagum fashion namun tak bisa menyalurkan hasrat rindumu pada mode Paris dengan koleksi scraf yang satu ini.

Brand fashion muslim di Indonesia, salah satunya Saiqa Signature. meluncurkan koleksi terbaru mereka yang terinspirasi dari Musée du Louvre yang berada di Paris.

Koleksi ini diharapkan bisa mengobati kerinduan pelesiran ke luar negeri.

Koleksi THE LOUVRE SIGNATURE ini diluncurkan sebagai ungkapan cinta kepada fanbase mereka, #SSLadies.

The Louvre Signature adalah koleksi scarf yang di design dengan motif yang ekslusive dan telihat elegan.

Memiliki makna yang mendalam dengan sentuhan fashionable, unique , dan heartfelt.

“The Louvre Signature ini merupakan scarf spesial yang akhirnya dihadirkan oleh Saiqa Signature. untuk pertama kalinya sebagai jawaban dari keinginan dan kebutuhan pelanggan sekaligus sebagai wujud cinta Saiqa Signature. kepada semua customer, terutama fanbase Saiqa Signature yakni #SSLadies , yang telah mendukung dan menemani Saiqa Signature selama 3 tahun,”ujar CEO Saiqa Signature.

Scarf The Louvre Signature ini terinspirasi dari salah satu Museum di Paris yakni The Louvre Museum atau dalam bahasa Prancis nya disebut Musée du Louvre yang setiap elemennya terdapat dalam scarf The Louvre Signature ini.

Koleksi scarf The Louvre Signature hadir dalam 15 warna.

Bahan yang digunakan adalah Premium Voile. Material ini di supply langsung dari Pabrik yang khusus hanya untuk Saiqa Signature jadi feel pada saat SSLadies memakai akan berbeda dengan kualitas bahan brand scarf yang lain.

Keunggulan lain bahan Saiqa Signature ini yaitu bahan yang lembut dan mudah sekali diatur pada saat dipakai.

The Louvre Signature yang spesial ini telah dirilis secara resmi dan bisa didapatkan di seluruh Offline Store Saiqa Signature, di seluruh platform penjualan Saiqa Signature serta semua Distributor dan Reseller yang sudah bekerja sama dengan Saiqa Signature.

“Memang banyak sekali hal-hal spesial yang Saiqa Signature hadirkan. Meskipun kita masih berada di tengah kondisi pandemi Covid-19, harapannya Saiqa Signature tetap bisa menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan tersendiri kepada setiap customer setia Saiqa Signature ketika menggunakannya,” kata Brand Manager Saiqa Signature.