Kumpulan Quote dari Public Figure, Cocok Dikirim Beserta Ucapan Selamat Tahun Baru 2022

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kutipan atau quote dari public figure dunia dalam bahasa Inggris yang cocok dikirim beserta ucapan Selamat Tahun Baru 2022.

Dalam hitungan jam kita akan melalui pergantian Tahun Baru 2022 dan meninggalkan tahun 2021.

Tahun baru kali ini masih dalam suasana pandemi Covid-19, sehingga setiap warga harus saling menjaga jarak untuk mencegah penularan virus.

Namun, meski terpisah jarak, Anda bisa tetap memeriahkan momen Tahun Baru dengan mengirim ucapan kepada orang tersayang melalui media sosial.

Selain mengucapan selamat Tahun Baru 2022, Anda juga dapat mengirim quote untuk memotivasi dan menginspirasi mereka saat menetapkan resolusi 2022.

Berikut kumpulan quote yang cocok dikirim beserta ucapan Selamat Tahun Baru 2022, dikutip dari homemade-gifts-made-easy.com:

1. Tomorrow is the first blank page of a 365-page book. Write a good one! ~Brad Paisley

Besok adalah halaman kosong pertama dari buku 365 halaman. Tulis yang bagus!

2. Cheers to a new year and another chance for us to get it right. ~Oprah Winfrey

Selamat tahun baru dan ini adalah kesempatan lain bagi kita untuk melakukannya dengan benar.