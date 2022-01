Kumpulan Ide Caption Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan di Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ide caption Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris yang cocok dibagikan di Instagram.

Selamat datang tahun 2022.

Tahun Baru merupakan momen yang tepat untuk membuka lembaran baru.

Oleh karena itu, masyarakat dapat merayakan tahun baru dengan mengunggah foto dan memberikan caption yang cocok di Instagram.

Baca juga: Kumpulan 25 Quotes Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

Baca juga: 15 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Kumpulan Ide Caption Tahun Baru 2022

Berikut kumpulan ide caption Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris yang dikutip dari parade.com:

1. New year, same me. Big goals.

2. New Year, New me.

3. “Thank U, Next” – Me to 2021

4. Wishing you peace, love, and laughter in the new year.