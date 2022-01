Soal Perawatan Kulit, Artis Irish Bella Pilih yang Alami

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai seorang artis, Irish Bella tentu saja memperhatikan penampilannya.

Karena itu, perawatan kulit bagi Irish Bella merupakan bagian penting yang mesti dilakukannya secara rutin.

Untuk urusan perawatan, istri Ammar Zoni itu, memilih produk kecantikan kulit yang alami.

"Saran aku, pilih sabun kecantikan yang memiliki banyak kandungan alami sehingga aman untuk di gunakan kapan saja dan cocok untuk segala jenis kulit," kata Irish Bella.

Ia membagikan pengalamannya tersebut di talkshow bertajuk Sparkling With Helwa Beauty Care in 2022 dalam rangka peluncuran Helwa Blanc Body Soap with Gold and Charcoal di Malang, Jawa Timur, belum lama ini.

Irish menambahkan, bahan alami yang terkandung dalam sabun kecantikan antara lain virgin coconut oil yang kaya akan antioksidan.

Menurut dia, kandungan itu ampuh mencegah penuaan dini.

"Sebab, olive oil kaya akan vitamin E & A, nutrisi yang melembutkan dan melembabkan kulit," terangnya.

Tak hanya membagikan pengalamannya, di acara tersebut, Irish Bella juga tampil dalam peragaan busana.

Di acara tersebut hadir pula founder Helwa Beautycare, Naabella Tamim; Elly Estiningtyas, istri Wakil Walikota Malang; dan pakar kecantikan Ayunda Raisha Ismand.