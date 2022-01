Kapan Puasa Ayyamul Bidh Bulan Februari 2022? Ini Bacaan Niat dan Keutamaannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jadwal puasa Ayyamul Bidh, lengkap beserta bacaan niat dan keutamaan menjalankannya.

Dikutip dari Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslim oleh Ust.M. Syukron Maksum, puasa Ayyamul Bidh atau yang biasa disebut puasa Hari-hari Putih dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriyah tiap bulannya.

Disebut puasa Ayyamul Bidh karena pada tiga hari tersebut bertepatan dengan bulan yang bersinar terang, sehingga malam tampak putih bercahaya.

Pada hari-hari tersebut, umat Muslim disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ayyamul Bidh.

Terdapat hadist yang menganjurkan untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bidh atau puasa hari-hari putih, yaitu:

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi No. 761 dan An Nasai No. 2425).

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Februari 2022:

Berikut jadwal puasa Ayyamul Bidh pada bulan Februari 2022 atau bulan Rajab 1443 hijriah, dikutip dari TribunJabar.id: