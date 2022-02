Sambut Valentine, Frank & co. Luncurkan Koleksi Perhiasan Berlian Terbaru Bernama “Love Lock”

Frank & co. kembali meluncurkan perhiasan terbaru yaitu "Love Lock Collection" untuk merayakan momen spesial bersama orang tercinta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut bulan penuh cinta dan kasih, Frank & co. yang merupakan merek rumah perhiasan ternama di bawah naungan PT Central Mega Kencana, kembali meluncurkan koleksi perhiasan berlian terbaru yaitu “Love Lock Collection”. Hadir dalam bentuk pendant berlian, koleksi Love Lock dapat menjadi hadiah atau kado yang tepat untuk menyatakan cinta kepada orang terkasih.

Koleksi ini terinspirasi dari bentuk locket/gembok yang sangat populer di era Victoria, dimana locket dijadikan sebagai sebuah lambang cinta yang mengunci hati pasangan sebagai pengabdian terhadap satu sama lain. Bentuk gembok yang dihadirkan oleh koleksi Love Lock menyimbolkan cinta sepasang kekasih yang harus dijaga dan tak lekang oleh waktu sehingga menyimpan makna sentimental yang kuat. Terlebih dihadirkan dalam perhiasan yang bisa dikenakan sebagai statement jewelry.

Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. mengatakan, “Lewat peluncuran koleksi Love Lock pada perayaan Valentine kali ini, membuktikan konsistensi Frank & co. yang selalu hadir dalam momen spesial bersama orang tercinta. Seperti campaignnya yaitu #NyatakanDenganFranknco, Frank & co. siap menemani perjalanan asmara sepasang kekasih dalam menyatakan perasaan baik itu cinta, terima kasih, rasa syukur maupun rasa bahagia dengan memberikan hadiah unik berupa koleksi perhiasan berlian Love Lock ini.”

Koleksi Love Lock terdiri dari 2 liontin berlian model terbaru yang menawan dengan penggunaan emas 18 karat dan berlian standar kualitas Frank & co. pada tingkat warna F dan kejernihan Very Very Slightly Included (VVS) sehingga menjadikannya perhiasan yang mewah dan elegan. Desain liontin berlian nya pun memiliki sentuhan klasik yang dapat mengunci cinta antara dua insan.

Desain Love Lock yang pertama berbentuk gembok persegi dengan emas rose gold dan tersematkan satu berlian berpotongan round yang cantik. Semakin spesial dengan adanya kata “Love” dan simbol “I Love You” yang dapat menggambarkan cinta di pendant berlian ini.

Sama seperti desain yang pertama, desain Love Lock yang kedua ini juga memilki kata “Love”. Uniknya liontin ini berbentuk gembok silinder yang mengkombinasikan emas rose gold dan white gold sehingga terlihat lebih elegan. Tak ketinggalan berlian yang disusun berderet pada sisi ujung kanan dan kirinya semakin menyempurnakan keindahan pendant berlian ini.

Liontin berlian dari koleksi Love Lock ini bisa didapatkan pada rumah perhiasan Frank & co. yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi www.frankncojewellery.com atau Instagram @franknco_id. (*)