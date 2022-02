Ingin Beri Perhiasan Wanita Berbentuk Hati untuk Si Dia? Ketahui Dulu Maknanya

TRIBUNNEWS.COM - Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta kepada si dia. Dari berbagai jenis barang yang bisa dihadiahkan untuk orang terkasih, perhiasan wanita tidak pernah gagal untuk bikin dia tersenyum bahagia.

Dengan desain serta bentuk perhiasan berlian terbaru yang begitu beragam, perhiasan bentuk hati jadi salah satu pilihan yang kerap dihadiahkan kepada pasangan.

Bentuk hati memang merupakan perlambangan dari rasa cinta dan kasih sayang. Namun, tahukah kamu kalau setiap bentuk hati dalam perhiasan wanita memiliki makna berbeda-beda? Karenanya, sebelum menghadiahkan perhiasan berlian berbentuk hati untuk si dia, yuk ketahui dulu maknanya!

1) Liontin loket berbentuk hati

Ilustrasi liontin loket hati

Sebagai perhiasan wanita vintage, jenis liontin loket dengan bentuk hati punya arti yang cukup mendalam, di mana dulu pada umumnya jenis perhiasan wanita ini digunakan untuk menyimpan foto orang yang dikasihi.

Dengan mengisi liontin loket berbentuk hati dengan fotomu bersama pasangan, jenis hadiah ini dapat menjadi perlambangan untuk hubungan yang hangat antara kamu dan dia.

2) Dua potong hati yang terhubung jadi satu

Bagi pasangan yang sedang menjalin hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR), desain perhiasan wanita dengan dua potong hati yang terhubung jadi satu bisa jadi hadiah pilihan.

Tidak hanya terlihat unik, perhiasan wanita berbentuk hati yang satu ini dapat menjadi perlambangan bahwa meski terpisah jauh, hatimu dengannya akan selalu menjadi satu.

3) Desain hati dengan berlian

Sentuhan berlian pada perhiasan emas berbentuk hati dapat melambangkan perasaan yang kuat untuk pasanganmu.

Jenis perhiasan berlian ini bisa jadi hadiah yang sangat bermakna untuknya, karena selain melambangkan perasaan yang begitu romantis, desainnya yang elegan cocok untuk si dia kenakan di berbagai kesempatan.

4) Perhiasan bentuk hati berukir nama atau kata-kata

Kamu bisa menyematkan ukiran namamu dan pasangan ataupun kata-kata yang bermakna pada perhiasan wanita berbentuk hati.

Dengan mengukir nama ataupun kata-kata pada perhiasan berbentuk hati, hadiahmu akan terasa lebih personal, memberikan kesan bahwa hadiahmu dibuat hanya untuk si dia, sehingga jenis perhiasan wanita ini sangat sesuai untuk hubungan romantis yang begitu mendalam.

5) Liontin dengan hati ganda

Liontin dengan hati ganda dipercaya sebagai simbol yang melambangkan dua hati yang menjadi satu, sebuah penanda cinta serta perasaan yang abadi.

Untukmu yang sudah bersama si dia dalam waktu yang lama atau bahkan sudah berada di jenjang pernikahan, perhiasan wanita dengan hati ganda ini bisa menjadi hadiah yang cocok agar kamu dan dia makin lengket terus.

6) Bentuk hati dan kunci

Ilustrasi liontin hati dan kunci

Ingin tunjukkan kesetiaanmu kepada si dia? Maka, perhiasan berlian berbentuk hati yang disematkan dengan bentuk kunci bisa jadi hadiah yang tepat.

Boleh dibilang, kamu seakan memberikan kunci menuju hatimu yang disimbolisasikan melalui perhiasan wanita, sehingga secara tidak langsung kamu juga mengatakan kepada si dia bahwa kamu akan selalu setia dengannya dan dia selalu bisa mempercayaimu.

7) Hati dan busur panah

Konon, mereka yang tertembak anak panah dari Cupid, sang dewa asmara, dipercaya akan jatuh cinta. Simbolisasi dari panah cupid tersebut juga kian kali ditampilkan dalam bentuk perhiasan wanita.

Maka, selain untuk yang sudah menjadi pasangan, jenis perhiasan ini juga cocok untuk kamu yang akan menyatakan cinta kepada tambatan hati. Selain itu, perhiasan wanita berbentuk hati dengan panah melambangkan perasaan cinta yang begitu membara untuk sang tambatan hati.

Bagaimana? Sudah menemukan perhiasan berlian berbentuk hati dengan makna yang tepat untuk orang terkasih?

Seri Kasmaran The Palace

Untuk kamu yang berencana menghadiahkan perhiasan berlian dengan desain dan bentuk hati bagi si dia di berbagai momen dan kesempatan, The Palace Jeweler hadir dengan perhiasan berlian terbaru Seri Kasmaran dan koleksi Lovely.

Perhiasan berlian seri Kasmaran merupakan hasil kolaborasi #ThePalaceJeweler bersama maestro fashion Indonesia, Anne Avantie. Mengusung tema penuh cinta yang sarat akan kearifan lokal, seri terbaru ini pun menghadirkan perhiasan yang tak hanya cantik namun juga mempunyai makna yang mendalam.

Perhiasan Seri Kasmaran dari The Palace Jeweler

Lewat 4 jenis pendant yang dihadirkan oleh The Palace, menghadiahkan Seri Kasmaran untuk pasangan dapat menjadi sebuah tanda pelindung, pengikat asmara, serta sebagai lambang harapan dan doa bagi cintamu dan si dia yang begitu menggelora. Desainnya yang diambil dari motif batik kawung juga melambangkan umur panjang dan kesucian.

Selain itu, dalam raya merayakan hari Valentine yang identik dengan momen yang tepat untuk menunjukan rasa sayang kepada orang terkasih, The Palace juga menghadirkan koleksi Lovely dengan desain heart yang chic, yaitu 5 jenis pendant, 2 cincin berlian wanita berbentuk hati, serta gelang dan kalung berlian dengan desain infiniti yang manis.

Perhiasan Berlian koleksi Lovely dari The Palace Jeweler

Dengan desainnya yang begitu beragam, koleksi Lovely dapat menjadi perhiasan berlian yang sangat cocok untuk dihadiahkan ke si dia serta untuk ideal dipakai sehari-hari.

Dengan 30 gerai yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, The Palace Jeweler sebagai #NationalJeweler menawarkan berbagai perhiasan berlian terbaru serta perhiasan emas asli berkualitas tinggi, sesuai dengan campaign dari The Palace, yaitu #Therlengkap, #Therjangkau, serta #Therjamin.

Saatnya lengkapi momen-momen istimewa bersama si dia dengan menghadiahkan berbagai perhiasan berlian berbentuk hati yang cantik dari Seri Kasmaran dan koleksi Lovely.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Seri Kasmaran, Lovely Collection, serta perhiasan emas dan perhiasan berlian lainnya dari The Palace, kunjungi website The Palace Jeweler dan follow Instagram @thepalace_id.