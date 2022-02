Mengapa Perhiasan Wanita Penting Banget Dimiliki di Era Masa Kini? Ini 4 Alasannya!

TRIBUNNEWS.COM - Perhiasan wanita sering dipandang hanya sebagai pelengkap fesyen. Memang, sejak ribuan tahun lalu, perhiasan secara fungsi hanyalah untuk melengkapi penampilan saja.

Namun, seiring berjalannya waktu, perhiasan wanita kini memiliki bentuk dan bahan baku yang makin beragam, juga memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar pelengkap penampilan. Bahkan, kini perhiasan wanita seperti perhiasan emas dan perhiasan berlian memiliki banyak fungsi yang mendatangkan berbagai manfaat bagi pemiliknya, lho!

Mulai manfaat personal, filosofis, hingga ekonomis, ini dia empat manfaat menggunakan perhiasan wanita di masa sekarang!

1) Penyempurna penampilan di momen spesial

Mendatangi perayaan tanpa perhiasan yang melingkar di lengan, jari, atau leher, tentu membuat penampilan jadi hambar dan membosankan. Oleh karena itu, perhiasan di era modern saat ini adalah komponen penting untuk meningkatkan kepercayaan diri wanita.

Perhiasan wanita adalah “nyawa” yang menghidupkan tiap momen spesial. Para wanita akan terlihat sempurna saat menghadiri acara-acara khusus, seperti pernikahan, wisuda, upacara penghargaan, pesta ulang tahun, dan makan malam ulang tahun, berkat cincin berlian atau kalung berlian yang dikenakan.

2) “Token” kenangan

Beberapa perhiasan yang dimiliki wanita memiliki nilai sentimental yang jauh lebih mahal ketimbang harga aslinya. Misalnya, sebuah cincin tunangan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi tentu memiliki nilai yang lebih mahal. Atau, liontin yang pernah diberikan oleh anggota keluarga dan kekasih dapat menjadi “token” atau benda yang dapat mengingatkan dengan kenangan-kenangan indah.

3) Koleksi

Bagi wanita yang gemar dengan perhiasan, pasti sudah tahu mengenai manfaat yang satu ini. Berbagai perhiasan wanita mulai dari cincin berlian, anting-anting berlian, gelang berlian, hingga liontin berlian bisa menjadi barang yang sangat berharga untuk dikoleksi.

Hal ini pun memberikan kepuasan tersendiri, terutama jika Anda yang benar-benar menikmati dan mengapresiasi keindahan perhiasan berlian yang Anda miliki.

4) Sebagai bentuk komitmen terhadap pasangan

Di era modern, perhiasan wanita dapat menjadi hadiah yang “tak biasa” dari seorang pria terhadap wanita. Setiap wanita yang menerima perhiasan sebagai hadiah tentu akan merasa dihargai. Bukan sekadar tanda kasih sayang, melainkan bukti bahwa seorang pria berkomitmen untuk bersama pujaan hatinya.

Sebagai contoh, perhiasan berlian, seperti cincin berlian wanita atau kalung berlian asli, kerap dijadikan sebuah simbol kesetiaan seseorang terhadap pasangannya. Itulah mengapa cincin berlian kerap digunakan sebagai pemberian saat acara pertunangan maupun pernikahan.

Salah satu perhiasan berlian terbaru yang sarat akan makna cinta yang mendalam bisa didapatkan melalui seri ‘Kasmaran’ dan koleksi ‘Lovely’ dari The Palace Jeweler.

Untuk seri Kasmaran, #ThePalaceJeweler berkolaborasi dengan dengan maestro fashion Indonesia, Anne Avantie, untuk menghadirkan perhiasan berlian yang melambangkan cinta yang menggelora.

Seri Kasmaran mengusung tema penuh cinta dan sarat akan kearifan lokal, dengan menghadirkan 4 pendants yang melambangkan pelindung dan juga pengikat asmara, sekaligus sebagai lambang harapan dan doa untuk pasangan yang sedang kasmaran. Desainnya yang diambil dari motif batik kawung juga melambangkan umur panjang dan kesucian.

The Palace Jeweler seri Kasmaran

Selain itu, koleksi perhiasan wanita selanjutnya adalah Lovely. Model perhiasan emas terbaru dengan berlian cantik ini diluncurkan khusus untuk menyambut bulan Februari yang identik dengan bulan kasih sayang. Koleksi Lovely menghadirkan perhiasan berlian dengan desain heart yang chic dan ideal untuk dikenakan sehari-hari–sangat cocok untuk dihadiahkan kepada orang tersayang.

Koleksi Lovely terdiri dari 5 pendants dengan berbagai desain bentuk hati, 2 model cincin berlian wanita berbentuk hati, serta bangle dan kalung berlian dengan desain infiniti yang begitu manis sebagai ungkapan cinta yang tulus untuk kekasih.

The Palace Jeweler Lovely Collection (ISTIMEWA)

