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Bacaan Surat Al Hujurat Ayat 1-18 Disertai Tulisan Arab, Latin, dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Surat Al Hujurat terdiri dari 18 ayat dan dinamakan Al Hujurat yang berarti kamar-kamar. Al Hujurat merupakan surat ke-49 dan juz ke-26.

Editor: Sri Juliati
zoom-inlihat foto Bacaan Surat Al Hujurat Ayat 1-18 Disertai Tulisan Arab, Latin, dan Terjemahan Bahasa Indonesia
pixabay/Afshad
Al Quran. Inilah Bacaan Surat Al Hujurat Ayat 1-18 Disertai Tulisan Arab, Latin, dan Terjemahan Bahasa Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut bacaan surat Al Hujurat ayat 1-18 dengan tulisan Arab, latin, dan terjemahan bahasa Indonesia.

Surat Al Hujurat terdiri dari 18 ayat dan dinamakan Al Hujurat yang berarti kamar-kamar.

Al Hujurat merupakan surat ke-49 dan juz ke-26 dalam Al Qur'an.

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Dikutip dari quran.kemenag.go.id, berikut bacaan surat Al Hujurat ayat 1-18:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - ١

Yā ayyuhallażīna āmanụ lā tuqaddimụ baina yadayillāhi wa rasụlihī wattaqullāh, innallāha samī'un 'alīm

1. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ - ٢

Yā ayyuhallażīna āmanụ lā tarfa'ū aṣwātakum fauqa ṣautin-nabiyyi wa lā taj-harụ lahụ bil-qauli kajahri ba'ḍikum liba'ḍin an taḥbaṭa a'mālukum wa antum lā tasy'urụn

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Sumber: TribunSolo.com
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