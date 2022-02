Gandeng Telkomsel dan Shopee, Kickfest Gelar Pameran Clothing Secara Online

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kickfest akan kembali menggelar pameran clothing secara online setelah sukses mengadakan Kickfest online pada 2020 dan 2021, Kickfest kembali melanjutkan perjalanan panjang 14 tahun pagelaran local clothing brand dan musik tersebut.

Dengan menggandeng Telkomsel dan Shopee, Telkomsel Kickfest with Shopee 2022 mengusung tema “Unite to Ignite”.

Memasuki tahun ketiga perjuangan melawan pandemi Covid-19 yang masih belum usai, Kickfest memahami bahwa untuk menghadapi pandemi, industri kreatif lokal tidak lagi cukup dengan bertahan.

Namun adanya keperluan bagi industri kreatif lokal untuk dapat menyalakan kembali semangat dalam kebersamaan dan bergerak maju, berinovasi, dan beradaptasi dengan situasi yang tengah dihadapi.

“Dalam keadaan pandemi yang saat ini masih berlangsung, kami menyadari bahwa bertahan saja tidak lagi cukup. Perlu adanya pergerakan baru lagi yang dapat kemudian mendukung roda ekonomi dari seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap, dengan kembali hadirnya Kickfest yang kali ini menggandeng Telkomsel dan Shopee, bisa menjadi momentum untuk menyatukan semangat kreatif lokal dan bangkit dari keterpurukan pandemi,” ungkap Ketua panitia Telkomsel Kickfest with Shopee 2022, Ade Adriansyah, Rabu (23/2/2022).

Diikuti hingga 300 brand lokal dari seluruh penjuru Indonesia, Telkomsel, Shopee dan Kickfest menghadirkan beragam tawaran menarik selama event Kickfest berlangsung sebagai bentuk dukungan Telkomsel, Shopee dan Kickfest kepada pelaku industri lokal.

Mulai dari Happy Hour, harga serba Rp 50.000 dan di bawah Rp 100.000, diskon mulai dari 50 persen, hingga diskon belanja sampai 90 persen, serta ada voucher spesial potongan 50 persen dari brand-brand pilihan setiap harinya.

Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel, Abdulah Fahmi mengatakan saat ini pandemi Covid-19 berdampak signifikan bagi sektor UKM dan para pelaku usaha lokal lainnya.

Padahal, sektor tersebut diakuinya merupakan penggerak roda perekonomian yang berkontribusi besar terhadap PDB dan pembukaan lapangan pekerjaan.

"Kami berharap, program ini dapat menjadi salah satu pendorong stimulus kreativitas bagi para pelaku usaha lokal untuk terus berkembang dengan meningkatkan daya saing produknya serta memperluas jangkauan pasarnya melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna,” urainya.

Sementara itu, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna menambahkan, bahwa Shopee menyambut baik kolaborasi bersama Kickfest sebagai official e-commerce partner dalam menghadirkan Telkomsel Kickfest with Shopee 2022.