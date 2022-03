Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Saka 1944 Besok, Kamis 3 Maret 2022 dalam Bahasa Bali & Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan ucapan selamat Hari Raya Nyepi 2022 atau Tahun Baru Saka 1944 dalam Bahasa Bali dan Bahasa Inggris serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Sebentar lagi umat Hindu akan merayakan Hari Raya Nyepi.

Tahun ini Hari Raya Nyepi jatuh pada besok Kamis (3/3/2022).

Bagi kamu yang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi kepada keluarga, sahabat atau kepada orang yang kamu sayang tidak perlu bingung.

Berikut ini ucapan Selamat Hari Raya Nyepi yang dikutip dari berbagai sumber:

Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi 1944, Kamis 3 Maret 2022 dalam Bahasa Bali & Inggris Serta Artinya (freepik.com)

Ucapan Selamat Hari Raya Nyepi dalam Bahasa Inggris

1. Nyepi … returns to zero, away from the crowd, away from feelings of anger, envy, and envy, dives inward to find the identity, asks the deepest heart, and there is enlightenment, the Holy radiance of the Supreme, Congratulate Catur Brata Penyepian.

Nyepi… kembali ke titik nol, jauh dari keramaian, jauh dari perasaan amarah, dengki, dan iri, menyelami diri untuk menemukan jati diri, bertanya pada hati yang paling dalam, dan disanalah ada pencerahan, sinar suci yang Maha Agung, Selamat melaksanakan Catur Brata Penyepian.

2. In silence you find the meaning of life, in loneliness do you feel His presence. God is with those who always remember the creator. Happy New Year’s Day Nyepi Saka 1944.

Dalam kesunyian kan kau dapati makna kehidupan, dalam kesepian kan kau rasakan kehadiran-NYA. Tuhan bersama orang-orang yang selalu ingat akan penciptanya. selamat hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944.