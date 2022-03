Bioderma Sensibio H2O, Pionir Micellar Water yang Membersihkan dan Merawat Kulit Sensitif

TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari 25 tahun, Bioderma telah menciptakan Micellar Water ikonik di dunia, yakni Sensibio H2O. Sebagai micellar water pertama di dunia, Sensibio H2O telah menjadi produk yang direkomendasikan oleh Dermatologists dan Pharmacists serta digunakan oleh Make-up artists dan wanita di seluruh dunia sebagai pembersih wajah yang mampu membersihkan sekaligus merawat dengan menenangkan kulit sensitif.

Bagi masyarakat kita, polusi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perubahan kondisi lingkungan secara langsung mempengaruhi kebutuhan kebersihan kulit sehari-hari. Kondisi kulit sangat bergantung pada bagaimana cara kita merawat kesehatannya, terutama dengan membersihkan wajah secara benar dan rutin.

Maka dari itu, rutinitas membersihkan wajah harus diperhatikan, mengingat ‘cleansing is the first step to treat your skin’. Membersihkan wajah merupakan langkah sederhana yang berdampak signifikan terhadap kesehatan kulit. Salah satu manfaatnya adalah guna mengangkat polutan yang masuk ke dalam lapisan kulit dan berdampak pada rusaknya fungsi alhttps://www.bioderma.co.id/ami kulit sebagai pelindung, sehingga terjadi peningkatan sensitivitas kulit. Namun pembersih wajah yang lembut saja tidak cukup bagi pemilik kulit sensitif, mengingat kulit sensitif merasakan rasa panas, seperti terbakar, bahkan tingling sensation pada wajahnya.

Bioderma Sensibio H2O Micellar Water hadir sebagai solusi dalam membersihkan wajah yang dapat menenangkan kulit sekaligus sehingga terasa nyaman bagi kulit. Sensibio H2O Micellar Water diciptakan dengan meniru biologis alami kulit, sehingga dapat digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk yang paling sensitif dan reaktif sekalipun.

Berikut merupakan alasan mengapa Sensibio H2O Micellar Water menjadi ikonik micellar water di dunia, menjadi market leader di dalam kategorinya, dan secara luas direkomendasikan terutama di bidang dermatologis dan farmasi, dan juga di bidang kreatif dimana banyak digunakan oleh make-up artist:

Pembersih Wajah yang Effektif

Bioderma Sensibio H2O Micellar Water terbukti secara efektif membersihkan makeup dan polusi hingga 99%, Membersihkan logam berat hingga 78%. Tidak hanya untuk mengangkat polutan dan mengembalikan keseimbangan fungsi perlindungan kulit yang alami, filosofi Ecobiology yang diterapkan dalam Sensibio H2O Micellar Water juga membuat kulit mampu menolak stress dari lingkungan dalam jangka panjang.

Menjaga Keseimbangan Mikrobiome Kulit

Mikrobiome kulit yang sering disebut ‘skin flora’ terdiri dari miliaran mikro-organisme yang sangat berguna bagi Kesehatan kulit. Ekosistem kulit menciptakan semacam ‘shield’ yang tidak terlihat yang melindungi kulit dari agresi. Mikrobiome berfungsi sebagai perisai alami dan sangat berpengaruh dalam kesehatan kulit dan berkontribusi dalam menjaga efektivitas skin barrier. Bioderma memastikan bahwa produknya tetap menghormati microbiome kulit, dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Sensibio H2O Micellar Water terbukti menjaga keseimbangan microbiome kulit hingga 95%.

Menenangkan Kulit