Sumbangsih Samya Assegaf Menyempurnakan Keindahan Mata Kaum Hawa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak 2016, Samya Assegaf menggeluti dunia kecantikan. Fokusnya yakni membuat bulu mata palsu.

Ia tahu betul bagaimana menyempurnakan keindahan mata para wanita.

Menurut dia, dengan bulu mata palsu, siapapun bisa menentukan seperti apa mereka ingin dilihat.

Misal, mata dengan look India, look Arabian, look Jawa, bahkan look Sunda.

"Tinggal pilih mau look seperti apa," kata Samya Assegaf, owner Cillia, sebuah brand bulu mata palsu.

Mya, sapaan akrabnya, menekuni kecantikan hanya untuk satu tujuan, yakni membantu menyempurnakan keindahan mata para wanita. Tak terkecuali di masa pandemi.

Ia mengatakan bulu mata palsu bisa jadi kebutuhan membuat penampilan kaum hawa lebih menonjol meskipun menggunakan masker yang menutupi sebagian wajah mereka.

Bulu mata palsu juga memudahkan pengantin atau makeup artist (MUA) yang ingin berkerja lebih cepat tanpa harus membuang waktu.

Sementara dalam proses kreatif membuat bulu mata, Samya dibantu orang-orang yang menggeluti profesi MUA. Sebut saja Adi Rustana, Yolanda Makeup, Ari Izam, Ready Subagyo, Adan Anapha, HDW Makeup, Olis Herawati, Arif Garut, dan Adela Haddad.

Baca juga: Tes Kepribadian: Jenis Bulu Mana yang Kamu Pilih? Jawabanmu Dapat Ungkap Karakter dan Sifatmu

"Melalui bantuan pandangan mereka, kami memproses bulumata dengan kualitas dan bahan terbaik juga sepenuh hati," lanjut Mya.

Samya sangat memperhatikan kelenturan, kelembutan, hingga kenyamanan si pengguna.

Bagi para perias, katanya menambahkan, bulumata ditumpuk sampai lima layer pun tidak akan terasa berat oleh penggunanya.

"Tapi rata rata mata kita, untuk pengantin menggunakan tiga sampai empat layer saja. Sedangkan untuk pengguna sehari-hari cukup satu layer," tandas Samya.