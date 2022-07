Buka Gerai ke-32 di Grand Galaxy Park, The Palace Jeweler Lepas 30 Perhiasan Berlian Seharga 88 Ribu

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - The Palace Jeweler yang dikenal sebagai merek perhiasan nasional yang Terlengkap, Terjangkau dan Terjamin yang berada di bawah payung PT. Central Mega Kencana ini, kembali membuka gerai perhiasan terbarunya yang ke-32 di Grand Galaxy Park Bekasi.

Semakin mendekatkan diri kepada pelanggan, ini merupakan gerai perhiasan The Palace Jeweler yang ke-2 di Bekasi.

Jelita Setifa selaku General Manager The Palace Jeweler mengatakan, “The Palace Jeweler menjawab animo masyarakat Jakarta akan perhiasan emas dan perhiasan berlian yang berkualitas dengan terus menambah gerainya. Pembukaan gerai terbarunya di Grand Galaxy Park juga dimeriahkan dengan adanya kegiatan Raffle untuk memenangkan perhiasan berlian Moela seharga 88 ribu. Dari seluruh peserta yang mendaftar, kemudian dipilih 30 orang pemenang yang beruntung melalui LIVE Instagram @thepalace_id 2 hari sebelum pembukaan gerainya. Kemudian ke-30 orang tersebut berhak mengambil perhiasan berlian tersebut pada hari pembukaan The Palace di Grand Galaxy Park.”

Perhiasan yang dihadirkan The Palace pun pastinya Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin.

Sesuai dengan campaign terbarunya, perhiasan yang dihadirkan The Palace pun pastinya Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin. Dikenal sebagai gerai perhiasan “Therlengkap” karena The Palace memiliki konsep mega store yaitu “one stop shopping destination”.

Pelanggan dapat merasakan pengalaman belanja unik dan berbeda yang bisa didapatkan hanya dalam satu gerai saja karena The Palace Jeweler menyediakan berbagai koleksi perhiasan mulai dari emas dengan kualitas materi standar Internasional dan Nasional, zircon, batu mulia hingga berlian dengan pilihan grade color terlengkap dari grade D hingga J color serta kejernihan: Flawless (F), Very Very Slightly Included (VVS), Very Slightly Included (VS). Selain itu juga terdapat logam mulia yang bisa didapatkan dari aplikasi Lakuemas.

Disamping Therlengkap, The Palace Jeweler juga menghadirkan beragam perhiasan emas dan perhiasan berlian dengan harga yang “Therjangkau”.

Di samping Therlengkap, The Palace Jeweler juga menghadirkan beragam perhiasan emas dan perhiasan berlian dengan harga yang “Therjangkau” sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Salah satunya adalah koleksi perhiasan berlian terbaru yaitu Moela yang ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 888 ribu saja.

Menariknya harga perhiasan emas yang ditawarkan oleh The Palace Jeweler juga selalu mengikuti harga emas yang berlaku di pasaran dan berubah setiap harinya. Dapat dilihat melalui layar LED yang ada di setiap gerai The Palace Jeweler.

Salah satu koleksi perhiasan berlian terbaru dari The Palace yaitu Moela yang ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 888 ribu saja.

Seluruh perhiasan yang dijual oleh The Palace juga pastinya “Therjamin” kualitasnya karena memiliki ketepatan kadar emas yang pas yaitu 18 karat yang memiliki kandungan emas sebanyak 75,5 persen dan telah mendapatkan sertifikasi SNI 13-3487-2005 pertama di Indonesia.

The Palace juga menjamin tidak menjual barang bekas sehingga seluruh perhiasan yang dijualnya adalah baru bukan perhiasan yang direparasi dari transaksi buyback (jual kembail).

The Palace Jeweler juga menyediakan layanan pengetesan kadar emas dengan alat yang modern dan akurat yaitu Karatimeter, sebuah mesin pengetasan kadar emas pertama di Indonesia yang memberikan jaminan kadar emas pasti pas kepada setiap pelanggannya. Karatimeter tentunya tersedia di seluruh gerai The Palace yang ada di Indonesia.

Pembukaan The Palace Jeweler di Grand Galaxy Park juga dilengkapi oleh berbagai promo menarik yang sayang untuk dilewatkan. Segera kunjungi gerai terbaru The Palace Jeweler di Grand Galaxy Park Bekasi untuk mendapatkan koleksi perhiasan “Therlengkap, Therjangkau, Therjamin”. Informasi lebih lanjut kunjungi situs resmi The Palace Jeweler di www.thepalacejeweler.com dan Instagram @thepalace_id. Seluruh koleksi The Palace Jeweler juga bisa dibeli secara daring melalui online marketplace Tokopedia, Shopee dan Blibli.