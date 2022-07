Cara Daftar Akun TikTok Shop, Fitur Belanja Online yang Disediakan oleh Aplikasi TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini cara daftar akun TikTok Shop, lengkap dengan cara belanja lewat TikTok Shop.

TikTok Shop merupakan salah satu fitur belanja online yang disediakan oleh Aplikasi TikTok.

Melansir gramedia.com, berbeda dengan platform media sosial lain seperti Instagram Shopping atau Facebook Shops yang secara otomatis akan mengarahkan para konsumen menuju ke website dari toko tersebut.

TikTok Shop ini justru bisa mengarahkan para konsumen untuk berbelanja langsung tanpa perlu masuk ke aplikasi lainnya.

Dengan memakai aplikasi TikTok, konsumen akan lebih mudah berbelanja, karena TikTok Shop ini menggabungkan antara media sosial dan marketplace.

Lantas, bagaimana cara mendaftar TikTok Shop?

Cara Daftar Akun TikTok Shop

1. Buka laman TikTok Shop di https://seller-id.tiktok.com/.

2. Jika ingin mendaftar sebagai akun penjual, Anda bisa klik ‘Sign Up With TikTok Account’ atau ‘Sign Up With Phone & Email’.

3. Ikuti petunjuk yang diberikan.