Stres Tak Bisa Diingkari, Tubuh Bisa Merasakannya hingga Timbul Gejala Fisik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila menceritakan pengalamannya saat menemani sang suami menghadapi penyakit kanker.

Ia mengaku saat itu berupaya untuk tidak stres dan selalu berpikir positif.

Namun saat sang suami menjalani pengobatan kemoterapi, justru rambut Tasya yang mengalami kerontokan. Hal itu rupanya disebabkan karena stres.

Menurut psikolog klinis yang berpraktik di Klinik Utama Kamirawat, Alva Paramitha, badan manusia memang memiliki kemampuan daya rekam.

"Apa pun yang dialami, stres depresi, frustasi, even rasa takut kecil pun semua badan kita merekam. Oleh karena itu mengapa penyakit fisik cord masalahnya di emosi. Karena seperti yang diceritakan Tasya cerita," ungkapnya pada Soft Launching Klinik Utama Kamirawat yang mengangkat tema "The Best Services to Upgrade your Quality of Life", di Jakarta Minggu (24/7/2022).

Tubuh kita memiliki kemampuan merekam. Jadi apa pun yang dialami dia akan merekam dan akan muncul dengan gejala fisik.

Kadang gatal tanpa sebab, penyakit lambung, dan masih banyak lagi.

Ia pun menceritakan pengalamannya. Banyak klien yang melakukan treatment Batch Flower namun bonus kesehatan fisik.

"Setelah treatment gejala penyakit maag hilang. Alergi hilang. Padahal kita sebenarnya bukan berniat mengobat alergi atau maag," kata Alva lagi.

Namun, menurut Alva ketika keseimbangan emosi tercapai, kesehatan fisik pun akan mengikuti.