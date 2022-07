Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan, Wardah Gelar Beauty Moves Youth Fest 'The Rise of Local Fashion'

Wardah, brand skincare dan kosmetik halal dari PT Paragon Technology and Innovation (Paragon), menyelenggarakan acara Beauty Moves Youth Fest 'The Rise of Local Fashion' di Kota Lama, Semarang, Minggu (24/7/2022).

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Wardah, brand skincare dan kosmetik halal dari PT Paragon Technology and Innovation (Paragon), menyelenggarakan acara Beauty Moves Youth Fest 'The Rise of Local Fashion' pada Minggu (24/7/2022) di Kota Lama, Semarang.

Acara ini ditujukan untuk anak-anak muda di Semarang. Adapun Beauty Moves Youth Fest dengan tema 'The Rise of Local Fashion' diselenggarakan sebagai salah satu kegiatan Road to London Fashion Week dari Wardah.

Beauty Moves Youth Fest terdiri dari beberapa mata acara yakni talkshow yang berjudul 'The Rise of Local Fashion Semarang', fashion show, 'Wardah No Drama-Drama Lips' makeup session, workshop daur ulang limbah fashion, sharing session bersama Beauty Muslimah, serta program tukar packaging kosmetik dan skincare untuk didaur ulang.

Membawa pesan local brand pride dan sustainability, Wardah melalui Beauty Moves Youth Fest mengajak anak muda agar percaya diri dan bangga dengan produk lokal serta lebih peduli terhadap lingkungan khususnya limbah fashion.

“Wardah mendukung local brand fashion di Semarang untuk bisa berkembang bersama. Wardah melalui Beauty Moves Youth turut mengajak anak-anak muda di Semarang untuk lebih percaya diri dengan menggunakan local brand serta dapat menjadi agen penggerak yang memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan, salah satunya dengan tetap memanfaatkan limbah pakaian dan dikreasikan menjadi hal yang bermanfaat," ujar Vira Belani selaku Market Development Wardah.

Beauty Moves Youth Fest turut dihadiri oleh Hj. Hevearita, M.Sos (Wakil Walikota Semarang), Risa Maharani (Young Inspiring Fashion Designer), Syifa Fatimah (Puteri Muslimah Indonesia 2017), dan sejumlah local fashion brand di semarang. Dalam sesi talkshow-nya, Hj. Hevearita, M.Sos mengatakan bahwa Beauty Moves Youth dapat memberikan motivasi untuk anak muda agar dapat terus berinovasi.

“Saya mendukung hadirnya Beauty Moves Youth di Semarang. Acara ini dapat memberikan motivasi untuk anak-anak muda di Semarang agar terus berinovasi, berkarya, serta memberikan kebermanfaatan kepada orang lain dan lingkungan”.

Dengan hadirnya Beauty Moves Youth, Wardah berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam menggiatkan industri local brand fashion serta pemanfaatan dan daur ulang limbah fashion. Hal ini sejalan dengan visi Paragon, perusahaan yang menaungi Wardah, untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan.