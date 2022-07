Sheila Dara Ungkap Skincare Sebagai Rahasia Kecantikan

Acara peluncuran Wardah Renew You di Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki kulit yang sehat tentu menjadi dambaan setiap orang. Karenanya, berbagai upaya pun berusaha dilakukan. Tidak terkecuali dengan aktris Sheila Dara.

Ia pun punya cara tersendiri untuk merawat kulitnya. Beberapa cara yang dilakukan di antaranya seperti pertama, mengonsumsi air putih yang cukup yaitu 2 liter sehari.

Selain itu Sheila juga tidur yang cukup. Dan yang terpenting adalah menggunakan skincare.

"Skincare paling bantu aku banget. Karena makan gak bener, tapi aku merasa sejak rajin skincare, emang berasa banget," ungkapnya dalam launching Wardah Renew You di Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022).

Skincare menurut Sheila sangat membantu karena ia mengalami masalah kulit kering.

Skincare yang rutin ia kenakan adalah jenis day cream, serum dan night cream.

Baca juga: Vidi Aldiano dan Sheila Dara Tunda Punya Momongan, Ini Alasan Mereka

Acara peluncuran Wardah Renew You di Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022).

Selain itu, seiring bertambahnya usia, Sheila merasa muncul masalah baru. Yaitu adanya garis halus. Keberadaan skincare menyamarkan garis halus plus melembabkan kulit.

Selain itu, Sheila Dara selaku Brand Ambassador Wardah memperkenalkan produk skincare terbaru The Face of Wardah Renew You. Series ini pun menjadi andalan Sheila Dara dalam perawatan kulitnya.

Berkolaborasi dengan local & global skin expert, Wardah menghadirkan Wardah Renew You yang kini disempurnakan dengan kemasan dan formula baru.

Utama sekali ada Youth Power Droplets, terdiri dari Bakuchiol, Microcapsule Retinol, Peptide MatrixylTM, Niacinamide, dan Ceramide.