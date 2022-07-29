Tahun Baru Islam
Kapan Doa Awal Tahun Hijriyah Dipanjatkan? Ini Amalan Tahun Baru Islam
Awal tahun Hijriyah atau Tahun Baru Islam 2022 jatuh pada 30 Juli 2022. Umat Muslim sebaiknya memanjatkan doa awal tahun untuk menyambutnya.
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Umat Muslim sebentar lagi akan menyambut awal tahun Hijriyah atau Tahun Baru Islam.
Tahun Baru Islam 2022 jatuh pada Sabtu, 30 Juli 2022.
Oleh karena itu, umat muslim dapat memanjatkan doa awal tahun hijriyah untuk menyambut Tahun Baru Islam 2022.
Doa awal tahun Hijriyah berisi tentang harapan dan sesuatu yang ingin dicapai dalam setahun kedepan.
Lalu kapan doa awal tahun Hijriyah dipanjatkan?
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Mengutip dari laman iainmadura.ac.id, doa awal tahun dapat dibaca ba'da maghrib.
Tepatnya dibaca pada malam 1 Muharram.
Bacaan Doa Awal Tahun
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اَنْتَ اْلاَ بَدِيُّ الْقَدِيْمُ اْلاَوَّلُ وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ وَكَرَمِ جُوْدِكَ الْمُعَوَّلُ وَهَذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ اَقْبَلَ اَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ
اَوْلِيَائِهِ وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ اْلاَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَاْلاِشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُنِى اِلَيْكَ زُلْفَى يَاذَالْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ وَصَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
"Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam. Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa ‘alaa fadhlikal-’azhimi wujuudikal-mu’awwali, wa haadza ‘aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam."
Sumber: TribunSolo.com
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