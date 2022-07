Profesi Product Manager Kini Makin Dilirik, Jenjang Karier Juga Menjanjikan

Mind the Product

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini ada begitu banyak ragam profesi yang bisa dipilih kaum urban untuk meningkatkan pendapatan sekaligus keahlian mereka.

Salah satu penyedia pelatihan product management di Indonesia, Apiary Academy baru-baru ini mengumumkan peluncuran The State of Product Management in Indonesia 2022 Report.

Laporan survei ini mengungkap tren dalam product management di Indonesia dan memberikan referensi karir bagi calon serta profesional Product Manager di Indonesia.

CEO Apiary Academy and Coworking, Jessica Casey Jaya mengatakan, produk digital telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan pelatihan untuk product management pun kini sangat diminati.

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa product management adalah bidang yang sedang berkembang, tetapi masih baru di Indonesia. Kami berharap dapat membantu para Product Manager di Indonesia untuk terus upskilling dan terupdate dengan praktik product management secara global," kata Jessica, dalam keterangan resminya, Jumat (29/7/2022).

Survei yang dilakukan Apiary Academy dan Mixpanel terhadap 101 Product Manager di Indonesia mengungkapkan bahwa Product Management adalah bidang yang baru di negara ini.

Dalam survei tersebut, 49 persen profesi Product Manager di Indonesia hanya memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun.

Perlu diketahui, Product Management saat ini menjadi pilihan karir yang menjanjikan.

Karena Product Manager yang memiliki keahlian serta pengalaman yang cukup berpotensi mendapatkan gaji yang menarik.