Luncurkan Video Campaign Terbaru Bertema #NyatakanDenganFranknco, Setiap Harapan harus Dirayakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Frank & co. menghadirkan video campaign terbaru selaras dengan kampanye yang diusungnya, yakni #NyatakanDenganFranknco.

Video campaign terbaru ini bercerita mengenai beragam kisah selebrasi dalam hidup akan setiap harapan, pribadi, dan momen yang berharga.

Frank & co. melalui kampanye #NyatakanDenganFranknco mengajak masyarakat untuk menyatakan perasaan dari dalam hati, juga merayakan setiap momen, harapan, serta orang-orang yang berharga dalam hidup ini.

Ilustrasi pasangan yang sudah tua namun tetap merayakan kasih sayang satu sama lain.

Dalam dinamika kehidupan yang bergerak begitu cepat, ungkapan perasaan, harapan, dan emosi, tidak terbatas hanya pada ungkapan ‘I love you’, ‘thank you’, atau ‘sorry’, tapi masih banyak lagi.

Ada rasa terima kasih tak terhingga untuk hal yang sudah dilakukan orang terdekat. Ada momen spesial yang patut dirayakan, seperti pada saat melamar, momen pernikahan, juga anniversary.

Tidak jarang pula ada rasa apresiasi terhadap kehadiran orang-orang terdekat, di masa senang dan susah. Juga ada rasa apresiasi terhadap diri sendiri atas prestasi yang sudah diraih, ataupun keberhasilan yang dicapai akan suatu hal dalam hidup. Begitu banyak rasa yang perlu diungkapkan, lebih dari sekedar kata-kata.

Video Campaign Terbaru #NyatakanDenganFranknco

Ilustrasi seorang pria memasang cincin pernikahan kepada pengantin perempuan.

Video campaign yang berdurasi 60 detik ini bercerita tentang enam kisah perjalanan hidup dari individu yang berbeda-beda dalam momen hidup dan stages of life yang berbeda pula.

Mulai dari seorang pria yang berlutut melamar kekasihnya, sepasang anak muda yang berpacaran dalam momen memberikan hadiah manis, seorang anak yang menyatakan rasa cinta kasih ke ibunya, pasangan usia lanjut yang mesra dan hangat dalam menunjukkan cintanya terhadap satu sama lain, seorang pria yang memberikan self-reward atas kesuksesannya mendapatkan promosi pekerjaan, hingga pasangan yang sedang melangsungkan pernikahan.

Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. mengatakan, “Pernyataan rasa akan apresiasi maupun harapan yang tulus tidak hanya menjadi kejutan yang menyenangkan bagi yang menerima, tapi juga begitu berkesan sehingga selalu diingat sampai kapanpun. Momen yang dirayakan bersama juga menjadi lebih spesial dan terasa lebih sakral. Inilah hal-hal yang diangkat dari kampanye #NyatakanDenganFranknco dan menjadi dasar dari cerita dalam video campaign Nyatakan dengan Frank & co. terbaru ini.”

Dalam video campaign terbaru ini ditunjukkan beragam perhiasan berlian paling spesial dari koleksi Frank & co., di antaranya adalah liontin berlian dari koleksi Lovelock yang bisa diberikan sebagai hadiah, koleksi Frank Fire untuk cincin tunangan dan cincin pernikahan yang menggunakan berlian Frank Fire yang istimewa, koleksi dari Men’s Jewellery yang spesial, juga koleksi Precious Stone yang begitu berharga.

Video campaign ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye #NyatakanDenganFranknco setelah peluncuran web series berjudul “Asmara, Harapan, Rindu” yang diluncurkan di tahun 2021 lalu.

Frank & co. adalah rumah bagi koleksi perhiasan berlian berkualitas warna F dengan tingkat kejernihan VVS yang sangat baik dari segi kualitasnya. Inilah yang membuat brand Frank & co. layak dijadikan sebagai wujud ungkapan rasa akan harapan, momen spesial, pada pasangan, kekasih, maupun anggota keluarga dan kerabat dekat.

Layaknya berlian yang harus melewati proses panjang untuk mencapai kesempurnaan dan hasil yang istimewa, perjalanan hidup yang diisi oleh segala harapan, momen, serta orang-orang yang berharga patut dirayakan dengan sesuatu yang berharga pula. Untuk segala isi hatimu, nyatakan dengan Frank & co.

Tonton video campaign #NyatakanDenganFranknco terbaru ini di channel YouTube Frank & co. Informasi selengkapnya mengenai koleksi perhiasan berlian dan perhiasan emas terbaru untuk #NyatakanDenganFranknco, bisa Anda dapatkan melalui website Frank & co. Follow juga akun Instagram @franknco_id untuk update terkini seputar koleksi perhiasan terbaru dari Frank & co.