Kolaborasi dengan MUA, Bunga Zainal Bikin Kelas Make Up Bareng Penggemar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktri Bunga Zainal kembali menyapa para penggemarnya dengan membuat kelas make up.

Kelas make up tersebut berkolaborasi bareng Victoria Make Up Atelier yang juga mendatangkan MUA Victoria.

"Spesial hari ini aku tuh bikin acara dan produk aku (Buza) ada di salah satu mall di Jakarta kebetulan hari ini bikin make up class," kata Bunga Zainal saat ditemui di Mal Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2022).

"Udah lama juga ya karena pandemi dan udah lama banget engga bikin acara dan sekarang aku bikin bener-bener silaturahmi juga sama fans aku followers aku, bikin make up class bermanfaat juga buat mereka," sambungnya.

Acara dimulai dari memperkenalkan pentingnya keperluan make up bagi para kamu perempuan. Acara bertajuk Make Up Natural Ala Bunga Zainal ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan yang menginginkan tampil cantik dengan make up yang natural.

"Aku happy sih karena aku bisa sharing, saat ini kan udah banyak orang dengan kebiasaan diam di rumah tapi mereka kayak udah sadar oiya kita harus kembali bersosialisasi lagi terus menjaga kulit lebih utama," ucap Victoria.

Acara kali ini turut dihadiri oleh istri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Puput Nastiti Devi.

Puput hadir sebagai bintang tamu untuk mendapatkan kesempatan diperhatikan oleh Victoria.

Wajah Puput tanpa make up diubah menjadi cantik seketika dihadapan para tamu yang hadir.

Puput pun mengakui jika keadilan MUA Victoria sudah tidak diragukan lagi. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk dirinya bisa belajar cara meriah wajah.

"Seperti biasa hasilnya selalu memuaskan, hasil makeup dari victoria. Karena aku belum pernah belajar, jadi makeup seadanya dan natural," tutur Puput.

Diketahui bahwa Bunga Zainal mulai merambah ke dunia bisnis lewat produk kecantikan, Buza.

Kini produk Buza tersedia di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.