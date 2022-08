Berikut Rekomendasi Sepatu Ramah Lingkungan yang Cocok untuk Para Pelari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketika bumi mulai terancam oleh kerusakan alam, konsep ramah lingkungan kini mulai digalakkan. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, namun juga terkait alat kaki yaitu sepatu.

Berbagai cara pun dilakukan agar bisa tampil gaya dengan sepatu, namun tetap ramah lingkungan. Salah satunya bisa dengan memilih menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

Langkah ini pun dilakukan oleh New Balance dengan memulai debut standar Green leaf. Standar ini adalah dengan menggunakan material yang ramah lingkungan di seluruh produk alas kaki dan pakaiannya.

Setidaknya 50 persen bahan di bagian atas alas kaki bersumber dari bahan yang ramah lingkungan. Sedangkan di bagian tengah atau outsole menggunakan sekitar 3% bahan berbasis bio atau 5% bahan daur ulang.

Sebelumnya, poliester dan kulit adalah dua material utama yang digunakan dan bagi New Balance. Nyatanya, dua bahan tersebut berdampak paling tinggi terhadap iklim.

Inisiatif ini pun dirancang dalam rangka membantu mendukung tujuan New Balance, untuk menggunakan 50% poliester daur ulang dan 100% kulit pilihan pada tahun 2025.

Salah satu sepatu yang memakai standar Green Leaf adalah Fresh Foam X 1080v12. Tidak hanya ramah lingkungan, Fresh Foam X 1080v12 memberikan pengalaman underfoot paling lembut dan ringan.

Serta memiliki manfaat khusus untuk pelari. Memberikan kenyamanan, daya tahan, serta bantalan dan performa. Sepatu ini bisa digunakan untuk segala tingkatan lari. Misalnya dari pengguna yang dipakai saat latihan harian. Hingga untuk pelari Atlit Nasional, seperti Triyaningsih dan Rudi Febriade.

Fresh Foam X 1080v12 adalah model sepatu lari yang khas yang menjadikan pengalaman berlari paling nyaman dan menyenangkan dengan siluet yang ekspresif serta modern.

Teknologi dari 1080v12 menyempurnakan rasio bantalan, berat, dan fleksibilitas. Sehingga sangat mudah beradaptasi dengan tekanan yang terjadi selama setiap lari.

Teknologi bantalan Signature Fresh Foam X dipasangkan dengan bagian atas rajutan ringan yang direkayasa. Berfokus pada sirkulasi udara dan peregangan, serta elemen pendukung strategis.

“Membuat produk New Balance dengan cara yang lebih bertanggung jawab adalah hal yang berkelanjutan,” kata Director of Product Creation Platforms for New Balance, Cynthia Maletz.



Dalam koleksi Musim Semi 2022 nanti, sekitar 19% volume alas kaki New Balance berasal dari bahan terbaru. Lalu lebih dari 60% volume pakaian inline, akan memenuhi standar green leaf.