5 Tips Beli Perhiasan Berlian yang Terjangkau untuk Pasangan Namun Tetap Berkesan

TRIBUNNEWS.COM - Perhiasan berlian adalah aksesori impian setiap wanita. Adalah sebuah kebahagiaan jika wanita diberi hadiah anniversary perhiasan berlian, terlebih dari orang yang ia cintai. Perhiasan berlian wanita yang kerap jadi favorit adalah, cincin berlian, kalung berlian, dan sebagainya.

Namun, terkadang sebagian orang khawatir untuk membeli perhiasan berlian karena harganya terkenal “selangit”. Pandangan umum juga mengatakan bahwa perhiasan berlian yang berkualitas pasti bikin kantong jebol.

Padahal, tak melulu harga yang jadi patokan. Ada juga, lho, perhiasan berlian terjangkau yang memiliki desain indah dan kualitasnya terjamin. Yang terpenting adalah bagaimana cara memilih perhiasan berlian sesuai budget dan kualitas yang diinginkan.

Yuk, simak tips beli perhiasan berlian yang ramah budget untuk si dia!

Rencanakan Budget

Saat akan memilih perhiasan berlian untuk pasanganmu, pastikan kamu sudah menyiapkan budget. Selain untuk mendapatkan perhiasan yang tepat, tips ini juga bisa mencegah agar kamu tidak boros pengeluaran.

Meski kamu ingin memberikan perhiasan terbaik bagi pasangan, bukan berarti kamu harus menghamburkan uang. Jadi, tetap tentukan batas maksimal anggaran yang bisa kamu keluarkan ya!

Pastikan Model Perhiasan Berlian Wanita yang Ingin Dibeli

Pastikan kamu telah memilih model perhiasan berlian wanita yang ingin dibeli. Tentunya, kamu bisa menyesuaikannya dengan kepribadian atau preferensi pasanganmu. Apakah ia lebih suka cincin berlian wanita, kalung berlian asli, anting berlian wanita, atau gelang berlian asli.

Biasanya, makin rumit bentuknya, maka makin mahal harganya. Ini karena proses cutting berlian membutuhkan waktu dan keterampilan yang berbeda sesuai model yang diinginkan.

Perhatikan Carat, Clarity, Color, dan Cut

Dalam memilih perhiasan berlian, terkadang tahapan mengecek 4C atau carat, clarity, color, dan cut sering luput dilakukan.Bisa dikatakan, 4C merupakan aspek penting pemilihan berlian.

Cut adalah potongan berlian. Potongan berlian berproporsi baik dan sempurna menghasilkan pantulan kilau yang sempurna. Kedua, Color adalah tingkat transparansi pada berlian. Makin tinggi transparansi perhiasan berlian, makin tak berwarna kelihatannya. Harganya pun makin mahal.

Kemudian, Clarity merupakan kejernihan berlian. Perhiasan berlian natural yang lahir dari alam memiliki “tanda lahir” yang mempengaruhi kejernihan berlian. Nah, makin jernih berlian, makin tinggi nilainya.

Terakhir, Carat merupakan unit berat standar untuk berlian. Makin besar ukuran carat atau tingkat kemurnian berlian, maka akan makin tinggi pula harganya.

Pilih Model yang Timeless

Model perhiasan berlian terbaik adalah yang tak lekang oleh waktu atau timeless. Desain-desain perhiasan klasik yang sederhana umumnya lebih timeless dan beberapa juga dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau.

Sebagai rekomendasi, kamu dapat memilih perhiasan berlian dengan material berwarna yellow gold, white gold, atau rose gold. Untuk potongan berlian, pilihlah potongan jenis round cut, oval cut, dan baguette cut yang tak pernah ketinggalan zaman.

Beli dari Brand Terpercaya

Ketika membeli perhiasan berlian, pastikan membelinya dari merek perhiasan berlian terpercaya. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari penipuan dan menjamin kualitasnya.

Tak diragukan lagi, jeweler terpercaya memiliki perhiasan berlian berkualitas tinggi dengan harga yang dapat disesuaikan dengan anggaran. Tak hanya itu, merek terpercaya biasanya mengutamakan pelayanan pelanggan, seperti layanan konsultasi dan after sales dengan customer service yang responsif.

Selain itu, merek perhiasan berlian yang terpercaya umumnya memiliki gerai offline yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu merek berlian terpercaya yang menyediakan koleksi perhiasan berlian berkualitas dengan harga terjangkau adalah The Palace Jeweler.

The Palace Jeweler adalah merek perhiasan profesional di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK) sebagai produsen perhiasan terbesar dan berkualitas tinggi di Indonesia.

Memiliki 35 gerai yang tersebar di Indonesia, #ThePalaceJeweler selalu memastikan standar pelayanan terbaik yang ditujukan untuk memfasilitasi solusi belanja untuk semua kebutuhan perhiasan hingga batu berharga.

The Palace Jeweler merupakan #NationalJeweler dan mengusung konsep terlengkap, terjangkau, dan terjamin, yang memiliki tagline 3T “Therlengkap, Therjangkau, Therjamin”.

National Jeweler ini memiliki berbagai perhiasan berlian wanita yang cocok untuk inspirasi hadiah pasangan atau koleksi dengan harga yang ramah budget. Sebab, perhiasan berlian yang berkualitas tak selalu harus mahal.

Nah, untuk mengubah pendapat yang salah mengenai perhiasan berlian yang harus selalu mahal, The Palace Jeweler mengeluarkan video campaign baru mengenai tagline 3T, yakni #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin.

Video campaign dikemas dengan emosional dan fun, yang bertujuan mengubah pandangan masyarakat terhadap perhiasan berlian. Terdiri dari dua seri dengan seri pertama, dengan seri pertama diluncurkan di bulan Agustus 2022.

The Palace juga memiliki berbagai koleksi perhiasan berlian wanita yang bisa menjadi rekomendasi hadiah anniversary untuk orang tercinta.

Pertama, ada koleksi Moela merupakan koleksi perhiasan berlian terjangkau. Setelah launching tahun lalu dengan harga mulai dari Rp999 ribu-an, tahun ini Moela hadir dengan harga Rp 888 ribu-an saja. Dengan harga yang terjangkau tersebut, kalau bisa beli banyak, kenapa beli 1?

Kedua, ada seri perhiasan terbaru yang merupakan kolaborasi The Palace dengan maestro fashion Indonesia, Anne Avantie. Mengusung tema penuh cinta dan sarat akan kearifan lokal, pendant Kasmaran hadir sebagai pelindung juga pengikat asmara, serta sebagai lambang harapan dan doa untuk pasangan yang sedang dilanda kasmaran.

Ketiga, koleksi cincin pertunangan dan pernikahan khusus Engagement and Wedding Ring Kekaseh yang klasik dan elegan untuk jadikan momen berharga makin tak terlupakan seumur hidup!

Terakhir, The Palace Jeweler menghadirkan perhiasan berlian wanita Koleksi Nusantara yang terinspirasi budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Koleksi Nusantara berkolaborasi dengan Samuel Wattimena yang menghadirkan tiga seri, yaitu Nusa, Anta, dan Tara.

Kini, koleksi perhiasan berlian dan berbagai koleksi Nusantara yang ready-to-wear dari The Palace bisa kamu dapatkan di 35 gerai The Palace Jeweler yang tersebar di Indonesia. Jangan lupa follow akun media sosial untuk informasi promosi dan koleksi terbaru The Palace di Instagram dan TikTok The Palace.

Untuk mengikuti update terkini mengenai koleksi The Palace lainnya, kamu juga kunjungi website-nya berikut ini.

Selain rekomendasi perhiasan berlian, CMK, yang menaungi The Palace, bekerja sama dengan Bridestory, mengusung campaign berjudul ‘Kapan Nikah’, campaign yang bertujuan menginspirasi masyarakat akan makna pernikahan, persiapan pernikahan, serta tentunya cincin kawin sebagai simbol penting pernikahan.

Lewat kampanye ini, CMK juga siap mendukung dan mendampingi para calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahan impiannya, khususnya menemukan cincin kawin yang tepat.

Melalui campaign ‘Kapan Nikah?’ ini, CMK memberikan edukasi persiapan pernikahan lewat serangkaian kegiatan, khususnya mengenai pentingnya pemilihan model cincin tunangan, cincin lamaran terbaru, dan cincin kawin, yang masuk dalam daftar teratas hal yang harus didahulukan pada persiapan pernikahan. Kamu bisa meng-klik link berikut untuk melihat detail campaign ‘Kapan Nikah?’, yah!