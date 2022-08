Ngopi dengan Biji Kopi Berkualitas di Rumah, Yuk Coba Varian Kopi Blend Starbucks at Home!

TRIBUNNEWS.COM - ngopiSalah satunya adalah Starbucks yang hadir sebagai salah satu ritel kopi di Indonesia dan menyajikan kopi berkualitas tinggi serta tempat yang nyaman bagi para penikmat kopi.

Dengan perpaduan kopi dan suasana yang ditawarkan, Starbucks mendapatkan sebutan dari para pelanggan sebagai “” atau tempat ketiga selain rumah dan tempat kerja.

cappuccino, americano,espresso, roasting Mulai dari () dengan intensitas lembut, medium dengan rasa yang seimbang, hingga untuk pecinta kopi dengan intensitas menjadi andalan dari gerai Starbucks.

lhoStarbucks at Home hadir dengan serangkaian produk kopi premium yang memberikan pengalaman menikmati kopi berkualitas ala Café Starbucks. Jadi, home brewerngopiAnda bisa menikmati dua produk Starbucks at Home, yaitu Starbucks by Dolce Gusto, yang dapat dibuat dengan menggunakan mesin Dolce Gusto, dan Starbucks Roast and Ground, kopi hitam bubuk dengan kandungan 100 persen kopi arabika.

balance, boldAnda bisa mengolah ketiga varian kopi tersebut sesuai selera dengan berbagai metode mulai dari , V60, hingga .

Bagi Anda penikmat kopi dengan karakter lembut, Veranda Blend cocok untuk Anda nikmati. Varian kopi Veranda Blend menghadirkan biji kopi dengan tingkat yang disangrai dalam waktu singkat pada temperatur rendah sehingga menghasilkan rasa serupa dengan teh.

nuttylight bodyacidityCukup dengan menggunakan metode atau tubruk, Anda bisa menikmati berkualitas dari hasil seduhan Veranda Blend layaknya minum langsung di gerai Starbucks.

Starbucks House Blend

medium .

Biji kopi House Blend ala Starbucks dipanggang hingga berwarna coklat tua dan berkilau, hingga terlihat mirip Hasilnya, dalam segelas kopi, Anda bisa merasakan sensasi rasa kacang-kacangan yang kaya dan kakao yang seimbang dengan sedikit sentuhan rasa manis.

french presspour over.

Starbucks Caffe Verona

home brewerngopiboldStarbucks Caffe Verona adalah resep kopi favorit dari Starbucks yang mengambil nama kota yang penuh inspirasi di Italia, Verona. Sesuai namanya, kopi Starbucks Caffe Verona dapat menjadi sumber inspirasi bagi para penikmat kopi.

dark roast, roasty sweetboldBagi Anda yang ingin berkreasi, Anda bisa menambahkan susu pada seduhan kopi Starbucks Caffe Verona untuk rasa dan sensasi ngopi yang lebih nikmat. Anda bisa menyeduh Starbucks Caffe Verona dengan metode atau mesin filter.

Roast and Ground Sudah tahu kopi mana yang cocok untuk Anda? Silakan seduh pilihan kopi yang sesuai dengan selera Anda dan sajikan ke dalam cangkir favorit untuk menciptakan pengalaman Starbucks at Home milik Anda sendiri.