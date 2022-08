Muda Jagantara, Gathering Stylo Indonesia dan CewekBanget.ID Ajak Gen Z Lestarikan Budaya Nusantara

TRIBUNNEWS.COM - Stylo Indonesia dan CewekBanget.ID bekerja sama dengan WBI Foundation untuk fokus mengajak generasi muda melestarikan budaya Nusantara.

Acara tersebut dibalut dengan tajuk, community gathering Muda Jagantara.

Muda Jagantara merupakan singkatan dari yang muda jaga warisan Nusantara.

Gathering ini mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya Nusantara melalui fashion, beauty, dan lifestyle.

Muda Jagantara dilaksanakan pada Sabtu, 20 Agustus 2022 dari pukul 15:00 - 17:30 WIB di Main Atrium Ashta District 8 SCBD. Acara community gathering ini dikemas dalam bentuk talk show yang mengundang expert untuk pemaparan materi di tiap sesi-nya dengan topik “MUDA JAGANTARA: Tips Tampil Trendi dan Glowing dengan Warisan Budaya Nusantara”.

Acara community gathering Muda Jagantara diikuti oleh komunitas di bawah naungan media Stylo Indonesia dan CewekBanget.ID (StyloBebs Ambassador, Stylovers Community, Besties, dan CBID Squad).

Baca juga: Pegiat Seni: Kreativitas dan Ilmu Pengetahuan Jadi Tantangan Dalam Budaya Digital

Muda Jagantara dihadiri oleh kurang lebih 90 orang perempuan Milenial dan Gen Z. Terbagi atas 3 sesi; sesi pertama talk show dan demo “Kreasi Ragam Kain untuk Milenial” oleh Tatyana Soebianto (Praktisi Berkain & Slow-Fashion).

Sesi kedua talk show “Healthy Glow Skin & Preparing Your Skin Before Makeup” oleh dr Dhelya Widasmara SpKK (Dermatolog) yang dilanjutkan dengan demo makeup oleh S. Santosa Daniel (Y.O.U Professional Makeup Coach),

Dan sesi terakhir talk show “Hey Girls! Radiate Your Confidence and Beauty with Fragrance!” oleh Rizal Stefanus (Saff & Co. Perfume Expert).

community gathering Muda Jagantara yang digelar Stylo Indonesia dan CewekBanget.ID bersama WBI Foundation (Marcom/ Stylo Indonesia)

Ridho Nugroho, M.I.Kom, yang akrab disapa Idho, sebagai Head of Fashion Beauty Grid Network dan founder Stylo Indonesia mengungkapkan acara community gathering Muda Jagantara merupakan wujud kontribusi nyata keseriusan Stylo Indonesia dan CewekBanget.ID serta Grid Network dalam mengajak generasi muda (Milenial dan Gen Z) untuk lebih mencintai warisan budaya Indonesia dengan konsep yang relate serta hype sehingga edukasi dan informasi dapat tersampaikan tanpa terkesan kaku dan formal.