Erigo-X akan Kembali Berpartisipasi di New York Fashion Week (NYFW) Didukung Tokopedia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah sukses tampil di salah satu pekan mode terbesar dunia, yaitu New York Fashion Week ‘The Show’ Spring/Summer 2022 pada September tahun lalu, ERIGO-X akan kembali berpartisipasi pada NYFW untuk kedua kalinya pada 12 September 2022 pukul 19.00 waktu New York atau 13 September 2022 pukul 06.00 WIB.

ERIGO-X akan tampil di panggung NYFW ‘The Show’ yang akan dilaksanakan di Springs Studios, New York. NYFW ‘The Show’ sendiri merupakan bagian dan rangkaian resmi dari comitee New York Fashion Week. Jadwal runaway ERIGO-X secara official bisa dikonfirmasi melalui website dan social media New York Fashion Week official lainnya.

Melalui konsep koleksi yang berbeda dari sebelumnya, ERIGO-X ingin menginspirasi mereka yang selalu haus dan mendambakan eksplorasi, menemukan petualangan baru, dan merefleksikannya pada diri mereka sendiri.

Koleksi ini juga didedikasikan untuk mereka yang berusaha menemukan jati diri dan keasliannya sebagai individu.

Mengambil inspirasi dari sebuah proses metamorfosis kepompong, elemen ini dihadirkan melalui balutan siluet cut-out menggunakan kain denim dan kulit untuk menciptakan siluet yang kuat. Sentuhan kain patch dan print akan mewakili bunga dan kupu-kupu itu sendiri.

Kemudian dikreasikan dalam ragam warna berani seperti biru, hijau, dan hitam yang menjadi warna utama, serta warna cerah kuning, merah, dan ungu sebagai penambah aksen warna.

Konsep dan inspirasi tersebut juga dituangkan dalam runway collection yang terdiri dari 60 looks yang akan dipresentasikan ERIGO-X di NYFW 2023.

Dalam partisipasinya di NYFW tahun ini, ERIGO-X juga mengundang beberapa selebriti serta influencer Indonesia untuk turut hadir menyaksikan presentasi ERIGO-X di NYFW, seperti Raffi Ahmad, Raline Shah, Enzy Storia, Angga Yunanda, Anya Geraldine, Refal Hady, Uus, Zee JKT48, Beby Tsabina, Gabriel Prince, Hassan Alaydrus, Iben M.A, dan Oza Rangkuti.

Muhammad Sadad, CEO & Founder Erigo mengungkapkan, antusias dan respon positif dari masyarakat menjadi motivasi ERIGO-X untuk kembali berkarya dan tampil di New York Fashion Week.

“Kami sangat bersemangat untuk New York Fashion Week kali ini, dengan berbekal pengalaman tahun lalu, tentunya persiapan ERIGO-X akan lebih maksimal. Kami berharap bisa kembali membuat masyarakat Indonesia bangga bahwa produk dan karya anak bangsa bisa bersaing dan mendapatkan tempat di kancah internasional.” Ujar Muhammad Sadad.

Erigo juga berkolaborasi bersama Tokopedia untuk mengajak masyarakat Indonesia ikut mendukung prestasi internasional anak bangsa. Peluncuran koleksi terbaru dan promo-promo menarik untuk berbagai produk Erigo juga akan secara exclusive tersedia hanya di Tokopedia. Muhammad Sadad menambahkan

“Sebagai brand lokal yang juga tumbuh bersama Tokopedia pastinya dukungan Tokopedia dalam project ini (red: New York Fashion Week) sangat memberikan semangat lebih terhadap Erigo untuk bisa memberikan yang terbaik. Kami sangat berterima kasih tentunya, semoga dengan dukungan dari Tokopedia ini kita bisa bersama-sama membawa harum nama Indonesia di panggung Internasional”.

CEO of Marketplace Tokopedia, Anthony Wijaya mengatakan, “Sebagai perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia terus berupaya membantu pegiat usaha di Indonesia, termasuk pegiat usaha lokal di industri fesyen seperti Erigo, memulai dan membangun bisnis lewat kanal digital untuk meraja di kancah nasional maupun global. Hal tersebut mendasari Tokopedia mendukung Erigo maju ke perhelatan New York Fashion Week 2023.

"Beberapa koleksi yang dipamerkan di perhelatan itu nantinya akan secara eksklusif dijual di Tokopedia untuk mempermudah masyarakat menemukan dan memakai produk lokal fesyen, dalam hal ini buatan Erigo. Mengingat selama setahun belakangan, kategori Fesyen konsisten menjadi salah satu kategori yang paling diburu masyarakat lewat Tokopedia. Lewat kolaborasi ini, Tokopedia berharap bisa terus mendukung pegiat usaha lokal di industri fesyen untuk menciptakan peluang sekaligus memajukan ekonomi kreatif Indonesia.” tambah Anthony Wijaya.