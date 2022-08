6 Desainer Indonesia Akan Tampil di New York Fashion Week September 2022

Jumpa pers New York Fashion Week 2022 bertajuk Indonesia Now di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pagelaran New York Fashion Week (NYFW) akan kembali menampilkan koleksi busana karya desainer-desanier ternama dunia salah satunya Indonesia.

Melalui grup show yang diberi nama Indonesia Now, para desainer nantinya akan mempresentasikan rancangan mereka di NYFW 'The Show' yang bakal dilaksanakan di Springs Studio, New York pada 11 September 2022.

Pada gelaran yang didukung Polka Cosmetics diharapkan juga akan membangun suatu ekosistem industri kreatif Indonesia di kancah internasional.

Tak hanya itu, KBRI di Amerika Serikat pun akan mendukung bagi para desainer yang ingin melakukan ekspansi pasar di Amerika Serikat.

"Peluang desainer tanah air masuk ke pasar Amerika Serikat sangat terbuka lebar, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terutama produk tekstil pun terus meningkat dan saat ini Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar kedua setelah China," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Ayu Heni Rosan saat jumpa pers di kawasan GBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2022).

Rencananya Indonesia akan mengirimkan enam desainer terbaik yang akan mejeng di New York Fashion Week 2022.

Enam desainer Indonesia yang akan mempresentasikan koleksinya di kancah internasional diantaranya, Spous by Priyo Oktaviano, Heaven Lights, Alleira Carys Cares X Amero Jewellery, Suedeson by Kimberly Tandra, Coretan Louise, dan Vivi Zubedi.

Spous by Priyo Oktaviano akan menghadirkan tema Childhood Reminiscence yang terinspirasi dari kenangan masa kecil yang bebas tanpa ada batasan dan berimajinasi se’ekspresif mungkin. Koleksi busana rancangannya akan menggunakan material utama tenun endek Bali, sehingga akan terlihat young, fun, dan colourfull.

Heaven Lights pun menjadi satu nama baru brand Indonesia yang akan merasakan panggung perdananya di New York Fashion Week. Heaven Lights akan menampilkan koleksinya bertajuk Tanah Kita Papua, dimana Ia akan menyoroti keindahan alam Papua pada koleksinya.