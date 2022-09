5 Inspirasi Outfit Bergaya Tradisional, Cocok Dipadukan dengan Kalung Berlian!

TRIBUNNEWS.COM - Kalung berlian adalah salah satu perhiasan favorit wanita untuk melengkapi penampilan. Dengan jenisnya yang beragam, kalung berlian pun cocok untuk dipadupadankan dengan berbagai macam outfit, termasuk juga outfit bergaya modern dengan sentuhan nuansa tradisional.

Outfit modern dengan sentuhan tradisional memang makin digandrungi oleh para wanita Indonesia. Selain terlihat modis dengan ciri khas nusantara, tipe outfit ini pun akan terlihat begitu elegan saat dilengkapi dengan kalung berlian dan jenis perhiasan lain, misalnya anting berlian wanita dan gelang berlian asli.

Ingin tampil stylish dengan kalung berlian milikmu? Saatnya cek dan mulai coba kenakan 5 inspirasi outfit dengan sentuhan tradisional yang cocok dikenakan bersama kalung berlian di bawah ini!

1) Kebaya modern dengan warna cerah

Maudy Ayunda menggunakan kebaya berwarna cerah dengan kalung motif tradisional (instagram.com/maudyayunda)

Kebaya modern adalah jenis outfit pilihan untuk berbagai kesempatan. Tak lagi hanya diperuntukkan untuk acara formal, di luar sana ada banyak kebaya modern yang menghadirkan nuansa serta warna yang cerah dan cocok untuk dikenakan dengan santai.

Agar penampilanmu terlihat makin elegan dan mencuri perhatian, kamu bisa mengenakan kalung berlian, gelang berlian asli, dan anting emas bertabur berlian yang berdesain antik atau motif tradisional saat memakai kebaya berwarna cerah.

Sementara itu buat kamu yang ingin tampil menonjol, tak perlu ragu untuk mengenakan kalung berlian yang berukuran besar!

2) Rok tenun cantik dengan atasan simpel

Dian Sastro mengenak rok tenun dengan atasan simpel (instagram.com/therealdisastr)

Jika ingin tampil santai namun tetap terlihat anggun, rok tenun bisa jadi pilihan outfit bernuansa tradisional yang tepat. Tak lagi terlihat kaku, kamu bisa menemukan berbagai pilihan rok tenun yang stylish namun tetap memiliki corak Indonesia yang khas.

Umumnya, rok tenun hadir dengan corak warna-warni yang cukup ramai. Karenanya, kamu cukup mengenakan atasan simpel seperti blouse polos atau kemeja berwarna soft.

Agar tubuh bagian atas tidak terlihat terlalu ‘polos’, kamu bisa mengombinasikan atasanmu dengan kalung berlian yang ditumpuk atau stacking. Dengan sentuhan dua atau tiga buah kalung berlian, kamu akan terlihat makin memesona!

3) Tampil anggun dengan dress batik model kemben

Erina Gudono tampil dengan dress batik model kemben (instagram.com/erinagudono)

Berbicara soal pakaian tradisional, pakaian jenis batik pastinya tidak boleh dilewatkan! Untuk kamu yang ingin tampil kasual namun tetap terlihat anggun, kamu bisa mengenakan dress atau gaun batik model kemben yang dikombinasikan dengan kalung berlian.

Selain untuk pesta formal, jenis outfit ini juga cocok untuk daily look maupun dikenakan saat menghadiri garden party dan acara outdoor lainnya.

Untuk menyempurnakan penampilan, kamu dapat mengenakan kalung berlian berukuran kecil atau sedang dengan perpaduan emas atau mutiara. Sebagai pelengkap, kamu juga bisa mengenakan gelang berlian asli dengan motif yang unik!

4) Blazer batik untuk tampilan formal

Titi Kamal dengan blazer batik dan kalung berlian (instagram.com/titi_kamall)

Meski sibuk bekerja dengan segudang jadwal yang padat, bukan berarti kamu tak bisa tampil stylish. Saat meeting dengan klien dari luar negeri, kamu juga bisa hadir dengan outfit khas Indonesia, lho! Misalnya blazer batik yang modis namun tetap terlihat formal.

Jika kamu mengenakan blazer batik dengan warna gelap seperti hitam atau coklat, kamu dapat memilih kalung berlian dengan cluster setting yang terdiri dari dua potongan berlian atau lebih.

Sementara itu saat kamu memakai blazer batik bernuansa cerah, jenis kalung berlian dengan liontin berbentuk bulat atau liontin halo akan jadi pilihan sempurna.

5) Lengkapi penampilan dengan selendang batik

Model Adinia Wirasti mengenakan selendang batik (instagram.com/adiniawrst)

Selain atasan dan bawahan, kamu bisa menampilkan sentuhan khas nusantara lewat outfit-mu dengan mengenakan selendang batik. Pilihan mode ini terutama cocok buat kamu yang menyukai gaya vintage.

Meski sudah mengenakan selendang batik, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan untuk melengkapi penampilanmu dengan kalung berlian!

Untuk tampilan yang menarik, kamu bisa coba padupadankan selendang batikmu dengan kalung berlian motif floral. Selain itu, kamu dapat mengenakan anting berlian wanita dengan motif serupa untuk menyempurnakan penampilan.

Bagi kamu yang ingin tampil stylish dan memesona, kamu dapat memadupadankan inspirasi outfit bernuansa tradisional di atas dengan berbagai kalung berlian yang ada di koleksi Nusantara dari The Palace Jeweler.

Sebagai rumah perhiasan yang selalu mengangkat kearifan lokal di setiap produknya, The Palace Jeweler menghadirkan koleksi perhiasan yang terinspirasi dari keberagaman budaya Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, lewat koleksi Nusantara.

Melalui beragam pilihan anting berlian wanita, gelang berlian asli, serta unique diamond pendant, koleksi Nusantara bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dalam bentuk perhiasan berlian yang dikenakan sehari-hari.

Di tahun 2022 ini, #ThePalaceJeweler melengkapi produk-produk karya anak bangsa dalam koleksi Nusantara yang merupakan kolaborasi bersama desainer Samuel Wattimena.

Terbagi menjadi tiga seri, yaitu Nusa, Antara, dan Tara, koleksi Nusantara tak sekadar mereplika perhiasan yang sudah ada, namun mengambil siluet besar dari masing-masing perhiasan, kemudian direkonstruksi dengan desain serta motif baru dengan tambahan emas dan berlian.

Kalung berlian seri Nusa.

Seri Nusa memiliki arti rangkaian kepulauan yang menghadirkan kreasi perhiasan yang dahulu dikenakan para raja dan ratu dan dibuat dengan mewah, seperti kalung berlian, cincin, dan anting berlian wanita berbentuk oval yang diwarisi masyarakat peranakan.

Unique diamond pendant dari seri Anta.

Kedua, yaitu seri Anta menghadirkan desain bernuansa Indonesia Tengah dengan mengambil tiga perhiasan antik khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, yaitu Mamuli, Taka, dan Marangga.

Pada seri ini, Samuel meminjam ketiga siluet perhiasan antik tersebut menjadi motif dan desain berbeda, namun tak menghilangkan esensi yang memiliki arti angan-angan seseorang.

Cincin dan anting berlian wanita dari Seri Tara.

Terakhir, ada Tara yang menjadi representasi keindahan budaya Indonesia bagian Timur. Terinspirasi dari Mas Bulan Base, Belak dan Pepek Sortil yang merupakan perhiasan daerah Maluku Tenggara dan Timor, seri ini menghadirkan arti kebebasan jiwa dan menyatakan keberhasilan serta prestasi hidup sejati bagi perempuan.

Yang menarik, Koleksi Nusantara tak hanya menghadirkan desain kalung berlian dan jenis perhiasan lain yang ready to wear, namun juga hadir dalam desain Masterpiece yang sangat cocok digunakan saat acara-acara besar, seperti seri kalung berlian Necklace Nusa dan Necklace Tara.

Memiliki 35 gerai yang tersebar di Indonesia, The Palace Jeweler sebagai #NationalJeweler selalu memastikan standar pelayanan terbaik yang ditujukan untuk memfasilitasi solusi belanja untuk semua kebutuhan perhiasanmu dengan mengusung tagline 3T, yaitu #Therlengkap, #Therjangkau, dan #Therjamin”.

Sebagai gerai perhiasan terlengkap, The Palace Jeweler menghadirkan konsep megastore perhiasan “one stop shopping destination” dengan koleksi perhiasan terlengkap yang bisa didapatkan di satu gerai saja!

The Palace Jeweler menghadirkan berbagai pilihan perhiasan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi pecinta perhiasan di Indonesia lewat.

Tentunya, koleksi Nusantara dan berbagai koleksi perhiasan lainnya dari The Palace Jeweler telah terjamin kualitasnya, baik dalam hal ragam kualitas berlian maupun ketepatan kadar emas.

Saatnya tampil stylish dengan nuansa keberagaman nusantara bersama kalung berlian serta perhiasan wanita lain dari Koleksi Nusantara The Palace! Untuk informasi lebih lanjut kunjungi TikTok The Palace: https://www.tiktok.com/discover/thepalacejeweler dan situs resmi The Palace: www.thepalacejeweler.com.

Penulis: Anniza Kemala | Editor: Bardjan