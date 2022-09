5 Perayaan Spesial Ini Jadi Momen Pas untuk Memberikan Cincin Berlian

TRIBUNNEWS.COM – Cincin berlian kerap dijadikan ide hadiah unik untuk merayakan momen-momen yang istimewa. Memberikan cincin berlian memang identik dengan simbol kasih sayang yang istimewa. Tak hanya melulu kepada pasangan, cincin berlian juga bisa dijadikan hadiah untuk orang tua, anak, bahkan sahabat karib.

Selain simbol kasih sayang, cincin berlian juga dikenal sebagai simbol komitmen untuk hubungan yang serius. Anggapan ini sudah ada sejak zaman Mesir Kuno, yang mana cincin berlian disebut sebagai pengikat karena bentuknya yang bundar, sehingga dinilai tanpa akhiran.

Jadi, pada momen apa saja cincin berlian dapat menjadi ide hadiah unik yang tepat? Berikut 5 perayaan spesial yang jadi momen pas untuk memberikan cincin berlian sebagai kado yang berkesan!

1) Ulang Tahun Pernikahan di Usia Senja

Relationship goals sejati tentunya adalah hidup bersama pasangan dalam waktu yang sangat panjang, bahkan ketika rambut kita telah memutih atau dipisahkan maut.

Untuk itu, pada ulang tahun pernikahan yang memasuki usia senja seperti di atas 25 tahun, memberikan cincin berlian kepada pasangan tentu akan menjadi hal yang sangat manis dan mengharukan, mengingat cincin berlian juga menyimbolkan hubungan yang abadi.

Kamu juga bisa membelikan cincin berlian kepada kedua orang tuamu saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan perak atau emas.

2) Sweet Seventeen Anak Perempuan

Memberi cincin berlian kepada anak perempuanmu ketika acara ulang tahun sweet seventeen juga akan menjadi kenangan manis yang tak terlupakan. Terlebih, usia 17 tahun identik dengan kedewasaan, di mana ia akan memasuki hidup fase hidup yang lebih penuh tantangan.

Sebuah hadiah yang sangat istimewa, berupa cincin berlian dari orang tua akan jadi sesuatu yang bakal dikenang sampai akhir hayat.

3) Momen Anniversary Jadian

Ingin kasih kejutan buat sang pacar saat anniversary jadian? Enggak ada salahnya, kok, sesekali memberi hadiah yang mewah seperti cincin berlian. Terlebih, jika kamu sangat mencintainya dan serius untuk membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius.

Sebagai rekomendasi, selain cincin berlian, kamu juga bisa menghadiahinya kalung berlian atau gelang berlian dengan desain yang unik.

4) Lamaran Pernikahan

Saat meminta kekasih menjadi pasangan sehidup semati, tentu kamu ingin memberinya sesuatu yang takkan pernah terlupakan.

Untuk mendukung momen manis melamar kekasih, tak ada yang lebih tepat selain memberi cincin berlian. Terlebih, saat ini sudah banyak koleksi perhiasan berlian model timeless yang tentunya akan disukai calon pendamping hidupmu.

5) Pernikahan

Setelah lamaran pernikahan, salah satu momen yang paling sakral dalam hidup adalah tukar cincin saat menikah. Cincin berlian kerap digunakan sebagai simbol kasih sayang dan komitmen sehidup semati dua insan yang saling mencinta. Cincin berlian ini juga bisa jadi simbol yang mengikat dua individu selamanya.

Begitu banyak momen-momen spesial dan penting yang hanya terjadi seumur hidup, alias once in a lifetime, sehingga kita harus merayakannya dengan sungguh-sungguh.

Maka itu, untuk merayakan berbagai pencapaian istimewa dalam hidup, merek perhiasan Frank & co. saat ini sedang meluncurkan campaign #NyatakanDenganFranknco.

Campaign kali ini mengangkat beragam kisah selebrasi dalam hidup akan setiap harapan, pribadi dan momen yang berharga.

#NyatakanDenganFranknco mengajak masyarakat untuk menyatakan perasaan tulus dari dalam hati, juga merayakan setiap momen, harapan, bersama orang-orang yang berharga dalam hidup.

Sebagai salah satu merek perhiasan ternama di Indonesia, #Franknco memiliki beberapa rekomendasi cincin berlian yang cocok dijadikan ide hadiah unik untuk orang tersayang di masing-masing perayaan spesial, seperti momen lamaran pernikahan, hari jadi, dan pernikahan.

Koleksi Cincin Berlian Frank Fire dari Frank & co.. (Istimewa)

Yang pertama adalah koleksi Frank Fire yang sangat cocok jadi rekomendasi cincin berlian untuk acara lamaran pernikahan. Dengan ukiran round atau cushion, koleksi Frank Fire dari Frank & co. memang sudah jadi acuan universal jika kita berbicara soal cincin nikah berlian.

Liontin Love Lock dan Liontin Peony dari Frank & co.. (Istimewa)

Selanjutnya, ada produk liontin seperti Liontin Love Lock dan Liontin Peony yang cocok jadi ide hadiah unik untuk merayakan momen spesial bersama orang kesayangan. Liontin Love Lock dan Liontin Peony cocok jadi hadiah untuk sang kekasih saat merayakan anniversary jadian.

Selain itu, liontin indah dari Frank & co ini juga cocok untuk dijadikan hadiah dari anak untuk ibunya di momen-momen spesial.

Precious Stones-Blue Shappire dan Cincin Berlian Men’s Jewellery. (Istimewa)

Untuk pasangan usia lanjut, ada koleksi Precious Stones-Blue Sapphire yang sangat elegan dikenakan oleh pasangan yang memasuki usia senja.

Ada juga produk cincin berlian Men’s Jewellery yang sangat cocok jadi ide hadiah unik untuk sang kekasih, maupun suami. Dengan model lingkaran yang lebih tebal dilengkapi mata cincin berlian, membuat pria makin elegan ketika mengenakannya.

Selain campaign di atas, Frank & co. juga memiliki campaign #NyatakanTinyTANdenganFranknco, yang memperkenalkan koleksi terbaru bernuansa Korean Pop, yaitu Frank & co.’s TinyTAN Special Collection.

Dengan animo masyarakat terhadap budaya pop Korea yang sangat tinggi, Frank & co. menghadirkan 7 BTS character TinyTAN, yakni karakter yang terinspirasi oleh BTS, yaitu RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook.

Sekadar informasi, Frank & co.’s TinyTAN Special Collection yang sempat habis stock kemarin, sekarang sudah re-stock (stock ulang) dan kembali tersedia di gerai-gerai Frank & co.

Lebih lanjut, kamu bisa menonton video campaign #NyatakanDenganFranknco yang bisa ditonton di YouTube Frank & co. Video berdurasi 60 detik ini bercerita tentang enam kisah perjalanan hidup dari individu yang beragam dalam momen hidup dan stages of life yang berbeda pula.

Untuk informasi lengkapnya, kamu juga bisa kunjungi website Frank & co. Kamu juga bisa mendapatkan rekomendasi cincin berlian dan koleksi perhiasan lainnya dengan mengikuti Instagram Frank & co..

Penulis: Matheus Elmerio Manalu | Editor: Bardjan